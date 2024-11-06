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《龙门金刚》将亮相新加坡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.14 08:25
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舞蹈《龙门金刚》演出场景 （资料图片）

　　记者昨日从市文广旅局获悉，“欢乐春节”(新加坡)暨“武舞生风·感知中原”春节联欢晚会将于1月15日、16日在新加坡举行，洛阳歌舞剧院的演员将在晚会上表演《龙门金刚》等舞蹈，让狮城观众领略河洛文化的独特魅力。

　　“欢乐春节”是文化和旅游部在海外精心打造的全球联动文化品牌活动，近年来蓬勃发展，日益成为中国与世界各国人民共享中华文化的重要平台。按照文化和旅游部统一安排，“欢乐春节”(新加坡)暨“武舞生风·感知中原”春节联欢晚会由新加坡中国文化中心、河南省文化和旅游厅等共同主办，河南省少林武术馆、洛阳歌舞剧院作为演出单位，将为观众表演少林功夫、太极拳及多个经典舞蹈作品，充分展现河南厚重的历史与灿烂的文化。

　　“新加坡中国文化中心希望我们选派创新展示中华优秀传统文化的舞蹈类节目参加演出，特别邀请了《龙门金刚》演出团队。”市文广旅局相关负责人表示，《龙门金刚》是洛阳歌舞剧院的优秀舞蹈节目，演员们生动多样的造型和所有的舞蹈动作都来自真实的龙门石窟。近年来，《龙门金刚》频频出圈，已成为传播洛阳文化的“形象大使”。除了《龙门金刚》，洛阳歌舞剧院的演员还将在晚会上表演《洛水伊人》《守望千年》《元夕之约》等舞蹈节目，将中华优秀传统文化与舞台艺术相结合，展示古都洛阳厚重的历史文化和独特魅力。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 程素敏)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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