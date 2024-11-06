输电线路巡检机器人洛阳造

近日，在位于涧西区北航科技园的洛阳视距智能科技有限公司，工作人员在测试架空输电线路巡检机器人。

近日，在位于涧西区北航科技园的洛阳视距智能科技有限公司，工作人员在测试架空输电线路巡检机器人。

该公司作为一家专注于智能巡检机器人研制、图像识别与分析等人工智能产品与系统研发、大数据分析的高科技企业，为企业提供智能化巡检解决方案，自主研发的架空输电线路巡检机器人可以实现自主充电、运行，并通过搭载的相关设备，识别出输电线路上像风筝线一样粗细的风险物体，及时向后台发出预警信息。

目前，该公司研发的极寒版、高原版、通用版等多种机型的巡检机器人产品广泛应用于全国多地的供电系统并出口到智利等国家和地区。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张玉书 董洁 摄)