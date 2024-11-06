国企民企“双向奔赴”破解招才引智难题

昨日，我市召开国有企业和民营企业合作发展交流会，着力解决民营企业人才引进中的痛点、难点问题，推动国有企业和民营企业优势互补、共同发展。

昨日，我市召开国有企业和民营企业合作发展交流会，着力解决民营企业人才引进中的痛点、难点问题，推动国有企业和民营企业优势互补、共同发展。

交流会现场，洛阳市人才集团相关负责人结合生动案例，深入浅出地讲解了企业在引进高端人才时可能遇到的常见问题，并详细介绍了该集团的“高端人才猎聘业务”。

“高端人才猎聘业务”是洛阳市人才集团的优势业务之一。该集团通过链接政府有效资源，全面搭建形成“国内+海外”人才布局网络，拥有在库人数超20万的专业人才库。该集团可针对客户招聘需求，制订个性化猎聘服务方案，最大程度地满足企业用人需求，同时为企业提供专业的招聘建议、用人策略、薪资指导等，助力企业优化人力资源管理工作。

“民营企业在灵活性和创新能力上有一定优势，但在人才的稳定性和高端人才的储备上存在不足。”洛阳晟源新材料有限公司相关负责人表示，这次交流会为国有企业和民营企业提供了一个很好的交流平台，相信通过双方的努力，一定能解决人才招引和使用过程中的难题，实现共同发展。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 田米杰)