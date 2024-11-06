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洛阳市人大常委会召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.14 08:26
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　　昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议深入学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了省委书记刘宁来洛调研精神和省委常委会会议精神。党组理论学习中心组成员围绕深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述、巩固深化党纪学习教育成果等主题进行研讨交流。会议听取了市人大常委会机关党组2024年度全面工作、第二届“洛阳人大好新闻”评选等情况汇报，研究了《听取和审议市人民政府法治政府建设专项工作报告问题清单》等工作。

　　李保国强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，把政治修养摆在党性修养首位，把遵规守纪与担当作为统一起来，把理论研究与实践锻炼结合起来，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，将力戒形式主义、官僚主义落实在人大工作各方面、全过程。要按照党中央决策部署及省委、市委工作要求，深入细致做好年度民主生活会各项准备工作，结合人大工作实际，认真进行谈心谈话，深入查摆突出问题，开展批评和自我批评，切实增强常委会领导班子凝聚力、向心力、战斗力。要坚定不移坚持党的全面领导，立足人大“四个机关”建设定位，切实履行抓好党风廉政建设政治责任，发挥党的纪律教育约束、保障激励作用，确保人大常委会机关始终保持清正廉洁政治生态、担当干事浓厚氛围。要强化履职成果转化运用，坚持创新求效，进一步坚定信念、汇聚力量，持续发挥职能优势，服务保障中心大局，高标准做好立法、监督、代表、新闻宣传等各项工作，打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的“人大铁军”，凝心聚力、接续奋斗，推动人大工作高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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