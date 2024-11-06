洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

未来几天洛阳气温先降后升 周末最高可达16℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳气象 2025.01.14 08:08
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　据最新的气象资料分析，未来一周洛阳多受高空西北气流控制，以晴好天气为主。今天白天到夜里，洛阳全区多云到晴天，西北风4级左右，阵风7～8级，最高气温9～11℃，最低气温-6～-4℃。

　　15日(周三)：晴天间多云，西北风3级～4级，阵风6级～7级，气温-5℃～5℃。

　　16日(周四)：晴天，气温-3℃～10℃。

　　17日(周五)：晴天到多云，气温-3℃～10℃。

　　18日(周六)：多云转晴天，西北风3级～4级，气温1℃～14℃。

　　19日(周日)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温2℃～16℃。

　　20日(周一)：晴天间多云，气温1℃～16℃。
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
        “去了俩医院血压都没降下来，孩子们非让到家门口的中医院再试试，没想到第三天就降下来。”
  • ·健康快讯：洛阳市第三人民医院招募高血压患者临床试验
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院再获两个省级荣誉称号
  • ·泡脚水越热、时间越长越好？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳的“俄罗斯商品馆”是否存在...
  • 提醒！这类小区地下车库不能安装...
  • 洛阳市委常委会召开（扩大）会议
  • 除韩旗路以东，瀍河区其他区域全...
  • 除夕至正月十五 隋唐洛阳城景区邀...
  • 靓姿显现！龙门实验室总部基地项...
  • 八路军驻洛办事处纪念馆推出系列...
  • 洛阳科研项目征集入库工作启动
  • 未来几天洛阳气温先降后升 周末最...
  • 江凌到市信访局研判调度信访案件...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    人像

    关林庙掠影

    垂柳依依伴月明

    李贺故里三乡镇
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605