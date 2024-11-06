洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显主持召开专题会议研究部署第一季度经济“开门红”工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.13 23:06
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

徐衣显主持召开专题会议研究部署第一季度经济“开门红”工作
铆足干劲拼经济全力夺取“开门红”
奋进争先抢机遇实干实绩“挑大梁”

　　13日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，深入贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，全面落实省、市经济工作部署，研究推动第一季度经济“开门红”若干政策措施以及春节文旅策划、促进消费、招商引资、兜牢底线等工作。

　　会议分别听取了我市推动第一季度经济“开门红”若干政策措施，以及春节文旅活动策划、促消费工作谋划、推动招商引资高质量发展等情况汇报，围绕抢抓政策机遇、精准运行调控、实施项目攻坚、提质扩优消费、稳定市场主体、风险防范化解等重点工作，逐条逐项谋划研究，细化量化节点任务，压实责任狠抓落实，推动各项工作开好局、起好步，扛起“经济大市挑大梁”的政治责任。

　　徐衣显指出，一季度是全年经济的“风向标”，也是完成全年目标任务的“第一棒”。各级各部门要胸怀大局、加压奋进。深刻认识做好一季度经济工作的重要性，进一步强化机遇意识、拼抢精神，推动政策靠前发力、项目靠前实施、措施靠前落地，持续巩固增强经济回升向好向新向优态势。要抢抓机遇、精准发力。精准把握“两重”“两新”等政策取向，紧密结合全省28条政策举措，围绕提振消费、项目攻坚、产业转型等重点事项，主动对接争取，完善配套措施，推动更多政策落地见效。要向新图强、提质增效。充分发挥文旅文创顶流出圈、风口产业加速集聚等优势，聚焦文旅促消费、产业链条大招商等重点，提升政策联动性，激发市场主动性，因地制宜培育新质生产力，为实现“开门红”提供硬支撑、赢得主动权。要查险除患、守牢底线。以“时时放心不下”的责任感更好统筹发展和安全，标本兼治防范化解重点领域风险隐患，兜紧兜牢基层“三保”底线，全力以赴保安全、护稳定、惠民生，以高水平安全保障高质量发展。

　　徐衣显强调，消费是拉动经济增长的重要引擎。要统筹把握政策性、规律性、特色性、带动性，精心策划春节文旅活动，用好“洛快办”“一码游洛阳”等搭建线上线下平台，丰富消费新场景新业态，推动文商旅体融合发展，把“大流量”转化为“消费力”。要实施提振消费专项行动，积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济，引进培育会展、演艺、赛事等流量经济，加力扩围实施以旧换新，综合施策推动房地产市场止跌回稳，培育更多名牌、名品、名店等，形成多点支撑格局。要创新消费券发放，更加注重普惠共享、增量扩面，全方位联动本地商家，全领域拓展使用场景，全周期强化财政资金绩效评估，以消费链带动产业链，推动消费扩量提质增效。

　　徐衣显强调，招商引资是推动区域发展的“源头活水”。要落实国家政策要求，加快服务和融入全国统一大市场建设，转变思维、创新思路，推动招商引资从比拼优惠政策搞“政策洼地”向比拼营商环境创“改革高地”转变。要练好招商引资内功，突出科技化、产业化、市场化、生态化、制度化，重塑招商体系，强化链式招商，鼓励资本招商，创新场景招商，拓展平台招商，在强链补链、培育引进“专精特新”企业、打造现代化高质量发展生态上狠下功夫，切实提升招商质效、增强发展动能。

　　潘开名、任丽君、李新红、陈剑锋、王太钢等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
        “去了俩医院血压都没降下来，孩子们非让到家门口的中医院再试试，没想到第三天就降下来。”
  • ·健康快讯：洛阳市第三人民医院招募高血压患者临床试验
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院再获两个省级荣誉称号
  • ·泡脚水越热、时间越长越好？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳十三朝古都的千载风华
  • 洛阳：“项目为王”挺起发展“硬...
  • 提醒！这类小区地下车库不能安装...
  • 洛阳的“俄罗斯商品馆”是否存在...
  • 洛阳今日晴天间多云 最高气温15℃
  • 栾川县“00后”夫妻变身“村播” ...
  • 除韩旗路以东，瀍河区其他区域全...
  • 砥砺奋进 真抓实干 全力推动卫生...
  • 除夕燃庭燎 守岁迎新春（细说古韵...
  • 阵风7级！明后两天冷空气来袭
    		•
    百姓呼声
    洛阳城市阳台地面标识英文翻译有误？
    龙门石窟地下停车站缺少安全标识（图）
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    人像

    老年春节联欢晚会

    关林庙掠影

    牡丹阁
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605