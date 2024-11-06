13日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，深入贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，全面落实省、市经济工作部署，研究推动第一季度经济“开门红”若干政策措施以及春节文旅策划、促进消费、招商引资、兜牢底线等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究部署第一季度经济“开门红”工作

铆足干劲拼经济全力夺取“开门红”

奋进争先抢机遇实干实绩“挑大梁”

13日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，深入贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，全面落实省、市经济工作部署，研究推动第一季度经济“开门红”若干政策措施以及春节文旅策划、促进消费、招商引资、兜牢底线等工作。

会议分别听取了我市推动第一季度经济“开门红”若干政策措施，以及春节文旅活动策划、促消费工作谋划、推动招商引资高质量发展等情况汇报，围绕抢抓政策机遇、精准运行调控、实施项目攻坚、提质扩优消费、稳定市场主体、风险防范化解等重点工作，逐条逐项谋划研究，细化量化节点任务，压实责任狠抓落实，推动各项工作开好局、起好步，扛起“经济大市挑大梁”的政治责任。

徐衣显指出，一季度是全年经济的“风向标”，也是完成全年目标任务的“第一棒”。各级各部门要胸怀大局、加压奋进。深刻认识做好一季度经济工作的重要性，进一步强化机遇意识、拼抢精神，推动政策靠前发力、项目靠前实施、措施靠前落地，持续巩固增强经济回升向好向新向优态势。要抢抓机遇、精准发力。精准把握“两重”“两新”等政策取向，紧密结合全省28条政策举措，围绕提振消费、项目攻坚、产业转型等重点事项，主动对接争取，完善配套措施，推动更多政策落地见效。要向新图强、提质增效。充分发挥文旅文创顶流出圈、风口产业加速集聚等优势，聚焦文旅促消费、产业链条大招商等重点，提升政策联动性，激发市场主动性，因地制宜培育新质生产力，为实现“开门红”提供硬支撑、赢得主动权。要查险除患、守牢底线。以“时时放心不下”的责任感更好统筹发展和安全，标本兼治防范化解重点领域风险隐患，兜紧兜牢基层“三保”底线，全力以赴保安全、护稳定、惠民生，以高水平安全保障高质量发展。

徐衣显强调，消费是拉动经济增长的重要引擎。要统筹把握政策性、规律性、特色性、带动性，精心策划春节文旅活动，用好“洛快办”“一码游洛阳”等搭建线上线下平台，丰富消费新场景新业态，推动文商旅体融合发展，把“大流量”转化为“消费力”。要实施提振消费专项行动，积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济，引进培育会展、演艺、赛事等流量经济，加力扩围实施以旧换新，综合施策推动房地产市场止跌回稳，培育更多名牌、名品、名店等，形成多点支撑格局。要创新消费券发放，更加注重普惠共享、增量扩面，全方位联动本地商家，全领域拓展使用场景，全周期强化财政资金绩效评估，以消费链带动产业链，推动消费扩量提质增效。

徐衣显强调，招商引资是推动区域发展的“源头活水”。要落实国家政策要求，加快服务和融入全国统一大市场建设，转变思维、创新思路，推动招商引资从比拼优惠政策搞“政策洼地”向比拼营商环境创“改革高地”转变。要练好招商引资内功，突出科技化、产业化、市场化、生态化、制度化，重塑招商体系，强化链式招商，鼓励资本招商，创新场景招商，拓展平台招商，在强链补链、培育引进“专精特新”企业、打造现代化高质量发展生态上狠下功夫，切实提升招商质效、增强发展动能。

潘开名、任丽君、李新红、陈剑锋、王太钢等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)