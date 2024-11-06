上阳宫文化园将举办国风音乐会

记者从洛阳文旅集团获悉，作为“宫里过大年”系列活动之一，今年春节假期前后，上阳宫文化园将举办新春文化活动，包括国风音乐会、新春游园会上阳宫雅集等，为游客市民打造浓厚且独具特色的国潮体验。

记者从洛阳文旅集团获悉，作为“宫里过大年”系列活动之一，今年春节假期前后，上阳宫文化园将举办新春文化活动，包括国风音乐会、新春游园会上阳宫雅集等，为游客市民打造浓厚且独具特色的国潮体验。

据介绍，“上阳宫新春文化活动”时间为2025年1月22日至2月12日，地点为上阳宫文化园。主要内容包括两个方面。

其中，2025洛阳新春小年国风音乐会是一场融合了中国传统文化与现代音乐元素的音乐盛宴。音乐会以国风，归家为主题，将传统乐器与现代音乐相结合，为观众带来独特的听觉体验。演出中，二胡、琵琶、古琴等传统乐器与电吉他、贝斯等现代乐器交相辉映，既展现了民乐的优美旋律，又融入了现代音乐的强烈节奏，呈现出历史与新潮文化的完美碰撞与融合。这场音乐会不仅是一场音乐盛宴，更是一次对中国传统文化的致敬和传承，让观众在欣赏音乐的同时，也能感受到中国传统文化的深厚底蕴和无穷魅力。

“新春游园会上阳宫雅集”活动，创新融合美食、精彩演出与趣味游戏，打造集“娱乐”“竞技”“打卡”“拍照”于一体的全新体验，以“玩闹”为核心，为市民与游客带来沉浸式游园体验。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 高阳 李思韵 文/图）