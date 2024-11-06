春运首日，洛阳北郊机场完成旅客吞吐量3144人次

1月14日是2025年春运首日，截至14日17时，洛阳北郊机场保障运输航班28架次，完成旅客吞吐量3144人次。 1月14日是2025年春运首日，截至14日17时，洛阳北郊机场保障运输航班28架次，完成旅客吞吐量3144人次。 春运期间，洛阳北郊机场预计保障运输航班920架次，完成旅客吞吐量11万人次。春运期间新增洛阳-深圳、洛阳-上海航线，具体执飞时间以系统查询为准。 洛阳北郊机场工作人员提醒旅客，春运期间，出行旅客较多，乘机时请认真核对出行航班、时刻、目的地机场等信息，以免影响行程。 春运到来，将迎来旅客运输高峰，提醒广大乘机旅客要合理安排行李，不要携带“三超”(超大、超重、超件)行李，大件行李尽量托运。 洛阳北郊机场在值机柜台、安检通道、登机口设置“行李卡控”人员和行李尺寸框架，并在值机柜台、登机口等处投入重要物品随身手提袋，配置备用行李箱，为广大旅客高效、便捷出行保驾护航。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 史嘉琦 文/图）