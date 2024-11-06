洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛龙区最新通知！事关烟花爆竹临时零售经营许可证办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛龙区政府网站 2025.01.14 14:48
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，洛龙区政府网站发布最新通知，事关烟花爆竹临时零售经营许可证办理。

　　烟花爆竹临时零售经营许可证的布点区域

　　(一)佃庄镇、丰李街道(宁洛高速以西)、龙门石窟街道(常付线—槐树街—华域大街以南)。

　　(二)上述范围内以下重点区域不可设置零售点：重要军事设施和加油站、加气站等存放易燃易爆危险物品的场所；文物保护单位和输变电设施等重点单位；医院、图书馆、档案馆、学校、幼儿园、敬老院、疗养院等公共场所；车站、机场、商场、集贸市场、影剧院等人流密集场所；山林、绿地、森林公园、风景名胜区及封闭式公园、游园等重点防火场所；党政机关办公场所和企事业单位的生产区、仓储区等重点区域；易燃可燃保温材料的高层建筑、耐火等级较低的建筑物周边；市、区人民政府确定并公布的其他场所和区域。

　　办理烟花爆竹临时零售经营许可的经营有效期

　　2025年1月28日至2025年2月12日，到期自行作废。

　　办理烟花爆竹临时经营许可证的经营条件

　　不得布点在禁放禁售区内，不得在三合一、二合一场所经营烟花爆竹(前店后宅、下店上宅)；烟花爆竹零售场所周边50米范围内不得有其他烟花爆竹零售店；不得与加油站、易燃易爆生产、储存及人员密集场所少于100米安全距离；不得设置在电压高于1千伏的电力线路下方；不得采用耐火等级低于三级建筑物作为临时零售点，采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料搭建；使用面积不得小于10平方米,且不应大于200平方米；零售点存储总量不能超过100箱。烟花爆竹的堆放应稳固,堆放高度不得超过2米；不得在临时零售点内有明火、产生高温的灯具和有强热辐射的采暖设备，不允许设置床铺；配备不少于两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用；不得售卖A类、B类烟花爆竹，不得销售无合格证、违禁或者非法生产的烟花爆竹；现场不得缺少“严禁烟火”“易燃易爆”警示标识；周边需设置外人限入的警戒线；符合《烟花爆竹零售点安全技术规范AQ4128—2019》等法律法规要求。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
        “去了俩医院血压都没降下来，孩子们非让到家门口的中医院再试试，没想到第三天就降下来。”
  • ·健康快讯：洛阳市第三人民医院招募高血压患者临床试验
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院再获两个省级荣誉称号
  • ·泡脚水越热、时间越长越好？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委常委会召开（扩大）会议
  • 未来几天洛阳气温先降后升 周末最...
  • 靓姿显现！龙门实验室总部基地项...
  • AI视频 | 春运发车！就是年味儿的...
  • 除夕至正月十五 隋唐洛阳城景区邀...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究部署...
  • 江凌到市信访局研判调度信访案件...
  • 洛阳科研项目征集入库工作启动
  • 八路军驻洛办事处纪念馆推出系列...
  • 洛阳市人大常委会召开党组（扩大...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    人像

    关林庙掠影

    垂柳依依伴月明

    李贺故里三乡镇
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605