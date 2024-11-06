洛龙区最新通知！事关烟花爆竹临时零售经营许可证办理

昨日，洛龙区政府网站发布最新通知，事关烟花爆竹临时零售经营许可证办理。

烟花爆竹临时零售经营许可证的布点区域

(一)佃庄镇、丰李街道(宁洛高速以西)、龙门石窟街道(常付线—槐树街—华域大街以南)。

(二)上述范围内以下重点区域不可设置零售点：重要军事设施和加油站、加气站等存放易燃易爆危险物品的场所；文物保护单位和输变电设施等重点单位；医院、图书馆、档案馆、学校、幼儿园、敬老院、疗养院等公共场所；车站、机场、商场、集贸市场、影剧院等人流密集场所；山林、绿地、森林公园、风景名胜区及封闭式公园、游园等重点防火场所；党政机关办公场所和企事业单位的生产区、仓储区等重点区域；易燃可燃保温材料的高层建筑、耐火等级较低的建筑物周边；市、区人民政府确定并公布的其他场所和区域。

办理烟花爆竹临时零售经营许可的经营有效期

2025年1月28日至2025年2月12日，到期自行作废。

办理烟花爆竹临时经营许可证的经营条件

不得布点在禁放禁售区内，不得在三合一、二合一场所经营烟花爆竹(前店后宅、下店上宅)；烟花爆竹零售场所周边50米范围内不得有其他烟花爆竹零售店；不得与加油站、易燃易爆生产、储存及人员密集场所少于100米安全距离；不得设置在电压高于1千伏的电力线路下方；不得采用耐火等级低于三级建筑物作为临时零售点，采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料搭建；使用面积不得小于10平方米,且不应大于200平方米；零售点存储总量不能超过100箱。烟花爆竹的堆放应稳固,堆放高度不得超过2米；不得在临时零售点内有明火、产生高温的灯具和有强热辐射的采暖设备，不允许设置床铺；配备不少于两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用；不得售卖A类、B类烟花爆竹，不得销售无合格证、违禁或者非法生产的烟花爆竹；现场不得缺少“严禁烟火”“易燃易爆”警示标识；周边需设置外人限入的警戒线；符合《烟花爆竹零售点安全技术规范AQ4128—2019》等法律法规要求。