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春运首日，洛阳龙门站预计发送旅客15120人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.14 17:41
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       1月14日是2025年春运首日，洛阳站预计发送旅客14506人次，到达旅客18652人次；洛阳龙门站预计发送旅客15120人次，到达旅客21685人次。

　　2025年春运将于2月22日结束，为期40天。2024年12月，春节入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，我们将迎来首个“非遗版”春节。

　　河洛大鼓、剪纸送“福”，洛阳非遗让旅客感受年味儿

　　“亲爱的旅客朋友们，为迎接即将到来的春节，我们特意准备了非遗展演体验活动，如果您的候车时间充裕，可以看完演出再出发。”

　　春运首日，在洛阳龙门站候车室内，一场精彩的非遗展演体验活动，吸引旅客驻足观赏。6位演员带来的国家级非遗项目河洛大鼓表演，赢得旅客的阵阵掌声。洛阳市剪纸艺术研究会会员带来的省级非遗项目(民间剪纸)，将“福”“文明出行平安快乐”“生肖蛇”等剪纸作品赠送给参与活动的旅客。

　　一幅幅精美的剪纸作品吸引不少旅客关注，他们现场体验剪纸技艺，把亲手制作的剪纸作品带回家，把春节的美好祝福带回家。

　　“洛阳龙门站开通运营十五周年纪念票”赠送旅客

　　“请问旅客朋友，您知道洛阳龙门站是哪一年开通运营的吗？”

　　在活动中，洛阳龙门站工作人员与旅客进行问答互动，回答正确者不仅能获赠剪纸作品，还可领取“洛阳龙门站开通运营十五周年纪念票”。

　　洛阳龙门站自2010年2月6日开通运营，是河南省内首批开通运营的高铁站，开创了洛阳人出行的新方式。

　　洛阳龙门站在服务台、候车室、出站口等处所设置了3个盖章打卡点，旅客可在纸质报销凭证盖上车站特色文化印章、记录春运旅途的美好瞬间。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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