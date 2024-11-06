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2025年中国钛锆材料及高端装备发展大会在洛举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.28 08:35
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　　昨日，2025年中国钛锆材料及高端装备发展大会暨钛锆产业发展与应用中心理事会一届三次会议在洛举办。

　　中国工程院院士干勇、张平祥、赵中伟，中国科学院院士陈光，中国爆破器材行业协会会长肖春泉，中国设备管理协会副会长魏景林，河南省科学院党委书记、执行院长宋克兴，中船集团七二五所党委书记李卡等专家学者和行业协会、龙头企业负责人，副市长任丽君等出席活动。

　　此次活动由中国设备管理协会钛锆产业发展与应用中心主办，中船集团七二五所等单位承办，以“创新引领新质生产力大力拓展钛锆先进材料在高端装备制造业的应用”为主题，旨在通过搭建产业服务和技术交流平台，深入探讨钛锆材料的最新研究成果、技术创新和市场趋势，加强高端装备制造领域交流合作。活动还举行了授牌仪式，中船集团七二五所正式成为中国设备管理协会副会长单位。

　　以此次活动为契机，我市将聚焦钛产业发展，继续以创新为引领，不断强化中船集团七二五所龙头带动作用，积极建设创新平台，攻克关键核心技术，持续构建完整产业链条，积极引导更多成果在洛转化、更多人才在洛集聚、更多项目在洛建设，为我国先进制造业高质量发展贡献更多“洛阳力量”。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦 刘强)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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