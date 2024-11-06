AI赋能！中色科技为有色金属加工行业装上“火眼金睛”

记者日前从中色科技股份有限公司获悉，该公司成功研发基于AI模型的有色金属表面缺陷在线检测系统“慧眸智检”，目前已在多家行业领军企业实现应用，通过创新为人工智能赋能产业发展增添“洛阳动能”。

记者日前从中色科技股份有限公司获悉，该公司成功研发基于AI模型的有色金属表面缺陷在线检测系统“慧眸智检”，目前已在多家行业领军企业实现应用，通过创新为人工智能赋能产业发展增添“洛阳动能”。

作为我市人工智能领域的最新成果之一，“慧眸智检”在解决有色金属表面缺陷在线检测方面实现了重大升级。该系统引入AI模型深度学习算法，通过训练和优化模型，提升了对复杂和多变表面缺陷的识别能力和准确性，能够实现毫秒级连续实时监督带材表面。对发现的产品缺陷，系统在1/10秒内即可从超过14000个缺陷特征中匹配类型、标记位置、实时显示，并发出警报，从而提高检测效率，降低人工成本。

该系统同时具备完善的工业数据互联能力，可快速接入数字化工厂的工业互联网平台，实现数据的分析和共享。通过数据关联功能，该系统还可以推理相关设备运行状态、关键工艺参数、来料状态、机组操作、环境等数据，为企业全流程质量管控进一步提供支撑。

铜、铝等有色金属板带是工业的主要产品之一，是航空航天、汽车、家电、造船等行业的重要原材料，其表面质量直接影响最终产品的质量和性能。传统检测依靠人工，容易产生漏检、无法精准判定产品缺陷、问题数据不够精确、无法达到最优产品利用率等问题。

“我们针对以上行业痛点研发的‘慧眸智检’，在检测准确率、检测效率等方面处于行业领先水平，目前产品已在中铝洛阳铜加工等多家行业领军企业实现应用，价值创造成效显著。”“慧眸智检”研发负责人、中色科技智能技术公司总工程师吴瑞蕤表示。

经统计，该系统投用后，可推动企业低级质量漏检情况减少80%以上，使得以往客户不时反馈的长条起皮、孔洞、较大金属压入等明显缺陷不再出现，在线检测速度可突破每分钟400米，缺陷检测率和分辨率分别达95%和90%。

人工智能与机器视觉技术是现代工业自动化的重要组成部分，与自动控制、机器人、物联网等技术集成应用，可有效助力稳定高效、控制精准、低人工干预的高度自动化生产线建设。后续中色科技将持续聚焦数字化工厂和智能化生产线集成应用，组建AI应用标准技术架构和专业团队，丰富基于有色金属加工工业互联网的有色金属数字化工厂一体化解决方案，持续赋能行业企业数字化转型与高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张翼航 汪翠婷)