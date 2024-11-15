2日，全市文旅产业发展专项工作会议召开，研究部署文旅新场景打造、新业态培育等工作。市委书记江凌主持会议并讲话，市长张玉杰参加。 全市文旅产业发展专项工作会议召开

保持热度增加消费培育品牌

加快做大做强洛阳城市旅游

江凌讲话 张玉杰参加 2日，全市文旅产业发展专项工作会议召开，研究部署文旅新场景打造、新业态培育等工作。市委书记江凌主持会议并讲话，市长张玉杰参加。 会议听取了打造文商旅融合街区、发展城市夜经济、发展小店经济、保持汉服热度、打造沉浸式演艺、打造城市文旅IP、优化文旅交通组织、制定文旅支持政策等工作情况汇报。与会市领导和市直有关部门负责同志作了发言。 会议指出，发展城市旅游是做强城市经济的重要抓手。要深入研究文旅产业发展趋势，聚焦保持热度、拉动消费、培育品牌，突出夜间场景、特色美食、文化体验等引流要素，大力发展城市旅游。 会议强调，要加快建设文旅新场景，着力打造若干有场景、有调性、夜经济活跃的文商旅融合街区，加快推进“1+3”高品质古都文化体验区重点文旅项目建设，为游客提供更多文旅消费和打卡场景。要大力培育网红小店，以文商旅融合街区为重点，突出年轻人喜欢的业态，培育一批线上有流量、线下有销量的小店，不断激发文旅消费活力。要加快发展新业态，进一步做好古都、汉服、牡丹等特色文旅IP的转化文章，培育发展夜宿博物馆、宫廷盛宴、宫廷演艺等古都文化体验业态，主题婚礼、成人礼、“汉服+幻面”等汉服文化体验业态，牡丹瓷制作、牡丹花样美食等牡丹文化体验业态，常态化举办演唱会、音乐节等活动，更好地把客流量转化为消费力。要深入开展短视频传播，加强与网络平台合作，策划开展文旅短视频创作大赛等活动，吸引更多关注，形成热点话题，打造传播爆款，持续保持网上热度和正面形象，实现更有效的传播和引流。要持续提升游客体验感，进一步优化重点时段、重点区域交通组织，精细化做好公厕保洁，提升博物馆预约、延时开放、休憩餐饮等服务水平，集中整治景区景点周边环境，加强民宿、餐饮等服务行业监管，加强导游队伍建设管理，真正为游客提供宾至如归的旅游体验。 市领导王军、徐超文、陈功、任丽君、余杰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)