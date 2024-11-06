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重渡沟国家级旅游度假区总体规划通过专家评审
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.31 16:12
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　　日前，《重渡沟国家级旅游度假区总体规划》通过专家评审，标志着洛阳市首个国家级旅游度假区创建工作全面展开。

　　国家级旅游度假区，是指符合国家标准《旅游度假区等级划分》相关要求，经文化和旅游部认定的旅游度假区。创建国家级旅游度假区，有利于加快促进文旅产业由观光型向休闲度假型转变。今年，“推动重渡沟创建国家级旅游度假区”，已被纳入洛阳市政府工作报告明确的重点事项。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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