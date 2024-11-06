自觉提升政治能力——扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育之一

开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全国上下已经行动起来！紧跟中央和省委步伐，日前市委举行读书班，用两天时间深入学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，示范带动全市各级党组织和广大党员干部进一步增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，扎实开展学习教育，不断把作风建设引向深入。

开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全国上下已经行动起来！紧跟中央和省委步伐，日前市委举行读书班，用两天时间深入学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，示范带动全市各级党组织和广大党员干部进一步增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，扎实开展学习教育，不断把作风建设引向深入。

短短600余字，从调查研究等8个方面立下规矩，中央八项规定的制定实施，开启了新时代中国共产党人再塑党的作风的“第一行动”。遏制舌尖上的腐败、刹住会所里的歪风、整治车轮上的铺张……作为党在新时代的徙木立信之举，中央八项规定“一子落满盘活”，刹住了一些长期没有刹住的歪风，纠治了一些多年未除的顽瘴痼疾，赢得了人民群众的信任拥护。

“钉钉子嘛，再钉几下，久久为功，化风为俗。”清醒审视当下，在作风建设上，一些地方发生了松动，一些方面还存在盲区死角，一些不良风气出现了反弹回潮，这决定了落实中央八项规定精神不能“歇歇脚”，而是再夯实。全市各级党组织和广大党员干部应如何准确把握中央八项规定精神的核心要义，推动学习教育走深走实？读书班上，市委书记江凌着重提出四点要求，首要的是自觉提升政治能力。

政治能力是把握方向、把握大势、把握全局的能力，是保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险的能力。习近平总书记曾特别寄语干部特别是年轻干部要提高七种能力，其中摆在第一位的就是政治能力，这是对干部政治立场、政治方向、政治态度、政治原则的要求，是党员干部必须具备的根本能力，如果缺乏政治能力，就可能从根本立场和方向上背离党的性质和宗旨，也就会一步步失节失守，最终走上违法乱纪的不归路。

贯彻落实中央八项规定精神，是作风问题，更是政治问题，违反中央八项规定精神就是政治不过硬的表现。中央八项规定实施至今，如果仍有党员干部对此不上心、不遵守，对其中的政治要求理解不深刻、把握不精准，在贯彻落实上打折扣、搞变通，说到底就是不讲政治，就是缺失政治判断力、政治领悟力、政治执行力，就是在大是大非和政治原则问题上犯糊涂，这就如蒙眼走路，掉进陷阱、误入歧途是迟早的事。

打铁必须自身硬，要登绝顶莫辞劳。新征程上，以优良作风干事创业，必须一如既往站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度，深入贯彻中央八项规定精神，不断锤炼政治能力这个“第一能力”，以实际行动践行对党绝对忠诚，以过硬政治素养成为“铁打的人”！（洛平）