洛阳市委党校第64期中青班党支部开展主题党日活动

党的作风建设是全面从严治党的永恒课题。日前，市委党校(洛阳行政学院)第64期中青班党支部开展“深入贯彻中央八项规定精神学习教育”主题党日活动。

党的作风建设是全面从严治党的永恒课题。日前，市委党校(洛阳行政学院)第64期中青班党支部开展“深入贯彻中央八项规定精神学习教育”主题党日活动。

在活动现场，支部全体党员集体学习了习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，认真学习了中央八项规定及其实施细则精神。大家结合各自思想和工作实际，积极开展研讨交流。

“贯彻中央八项规定精神不仅是作风问题，更是政治问题。作为中青年干部，我们必须自觉站在坚定拥护‘两个确立’、坚决做到‘两个维护’的政治高度，真正把贯彻中央八项规定精神落到具体实践中。”中青班党支部成员杨来恩说。

“不注重作风上的小事小节，甚至由风及腐，从作风问题开始腐化堕落，最终必然走向严重违纪违法的深渊。”中青班党支部成员布乐斌表示，要以更高标准学纪知纪明纪守纪，始终在小事小节上把好关口、防微杜渐，始终对“四风”特别是享乐主义、奢靡之风保持高度警惕，坚决守牢纪律规矩的底线红线。

大家一致表示，将持续学深悟透中央八项规定精神，确保学有质量、查有力度、改有成效，用忠诚干净担当书写现代化洛阳建设新篇章。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)