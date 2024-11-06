4月1日牡丹花情预报

国色雍容耀春阳，无愧花中帝王妆。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

国色雍容耀春阳，无愧花中帝王妆。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

王城公园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在沉香楼、牡丹仙子等处。盛开的牡丹品种有：二乔、贵妃插翠、香玉、醉西施、肉芙蓉、洛阳红、首案红等；初开的品种有：明月花、彩绘、景玉、红珠女、琉璃贯珠、凤丹等。园内樱花、垂丝海棠、丁香、碧桃等竞相绽放。最佳观赏区：沉香楼周边。

王城公园

中国国花园：全园共有约30个品种牡丹开放，主要分布在紫根广场、春归花屋、五月坊周边。盛开的牡丹品种有：黑海撒金、景玉、洛阳红、迎日红等；初开的牡丹品种有：凤丹、宫样妆等。园内紫荆、西府海棠、垂丝海棠等竞相绽放。最佳观赏区：紫根广场、五月坊周边。

隋唐城遗址植物园：全园共有100多个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园。其中人工控温牡丹有5000余株盛开，包括洛阳红、鲁粉、紫蓝魁、珊瑚台、雨后风光、百园红霞等；自然花期初开的牡丹品种有：蓝月亮、梨花粉、嫦娥奔月、彩绘、玉板白、凤丹等。此外，千姿牡丹园内，菊花桃、寿星桃、紫荆、早樱等万余株花卉正值盛花期；海棠园里，凯尔斯海棠、绚丽海棠、道格海棠、王族海棠等万余株海棠也相继绽放。最佳观赏区：九色园周边。

隋唐城遗址植物园

国家牡丹园：全园共有约50个品种牡丹开放，主要分布在南园牡丹展览馆、凤丹林、北园九色台。盛开的牡丹品种有：古城春色、旭港、黑豹、冠群芳、蓝月亮、荷包牡丹、富贵满堂、洛阳红、春柳、如花似玉、彩绘等；初开的牡丹品种有：美艳、朝阳红、绿幕隐玉、太平红、春柳、如花似玉等。园内碧桃、紫荆、连翘、海棠、榆叶梅等竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有约10个品种牡丹开放，主要分布在生产科技大温室等处。其中盛开的牡丹品种有：洛阳红、二乔等；初开的牡丹品种有：蓝月亮、彩绘、粉乔、凤丹白等。园内荷包牡丹、红叶李、海棠、碧桃、连翘、紫荆等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有30余个品种牡丹开放，主要分布在牡丹文化区、富贵楼等处。室内盛开的牡丹品种有：迎日红、洛阳红等。室外初开的牡丹品种有：凤丹、绿幕隐玉等。园内红叶李、玉兰等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年3月31日