赏花攻略！涉及王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园

第42届中国洛阳牡丹文化节即将盛大开幕。28日，洛阳市园林绿化中心推出王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园赏花攻略，涉及这三个热点牡丹观赏园的开闭园时间、出行指南、牡丹观赏区分布等，诚邀八方来客共赏国色天香。





第42届中国洛阳牡丹文化节即将盛大开幕。28日，洛阳市园林绿化中心推出王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园赏花攻略，涉及这三个热点牡丹观赏园的开闭园时间、出行指南、牡丹观赏区分布等，诚邀八方来客共赏国色天香。

【王城公园】

●开闭园时间：

公园大门、西门：6:00-21:30，停票时间：21:00；

北门(动物园)：7:00-19:00，停票时间：18:30。

●购票指南：

1.票价：全价票：50元 /人次

2.购票方式：

线上购票方式：关注“洛阳市王城公园”“洛阳王城动物园”微信公众号，或关注“洛阳王城动物园”抖音号，可在主页或直播间购买。

线下购票方式：现场售票窗口或现场扫码购票入园。

●出行指南：

地铁：乘坐洛阳地铁1号线，到王城公园站下车，C2口出站很方便。

公交：103路、101路、15路、40路、9路、50路、19路、11路、10路等多条公交线路都能到达王城公园站；78路公交线路到达王城动物园站。

●牡丹观赏区：

牡丹仙子、紫云天香台、傲梅渲春、春晓岸、丹香迎宾、王城春早、甘棠洲。