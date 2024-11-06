洛阳市政协举行2025年第一期政情通报会

昨日，市政协举行2025年第一期政情通报会，通报产业发展情况，助力委员们更好知情明政、提高履职成效。这是我省政协系统首次通过线下通报和线上直播相结合的方式开展政情通报工作。

昨日，市政协举行2025年第一期政情通报会，通报产业发展情况，助力委员们更好知情明政、提高履职成效。这是我省政协系统首次通过线下通报和线上直播相结合的方式开展政情通报工作。

会议聚焦我市产业发展情况这一主题，市发展改革委、市工信局、市科技局、市民营经济发展局相关负责人分别通报了有关情况。部分政协委员就关心的问题进行提问，相关委局负责人现场予以回应。

会议指出，政情通报会进一步畅通了政情民意沟通渠道，既是政府工作的全面展示，也是一场凝聚共识、共谋发展的动员。广大政协委员要紧紧围绕全市发展大局和重点任务，聚焦产业主战场，紧扣民生关切点，进一步提升履职专业性，练好民主协商“基本功”，提升建言资政精准度和含金量。市政协机关要不断创新政情通报机制，建立季度专题通报制度，探索“委员点题+部门答题”模式，搭建智慧协商“云平台”，推动政情通报会组织更科学、形式更灵活、效果更显著。

市政协副主席张汉智等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)