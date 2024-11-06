孟津区：“招考+招聘”双招联动 激活人才新动能

29日，孟津区在孟津一高举行引进研究生学历人才笔试。上午10点半，铃声响起，考生们交卷离场。他们脚步匆匆，不约而同前往校园广场。对不少考生来说，那里有着今天的重头戏——就业洽谈会。

29日，孟津区在孟津一高举行引进研究生学历人才笔试。上午10点半，铃声响起，考生们交卷离场。他们脚步匆匆，不约而同前往校园广场。对不少考生来说，那里有着今天的重头戏——就业洽谈会。

10点50分，校园广场上人头攒动。此次人才引进，孟津区拿出50个编制岗位，吸引了2000余名青年人才参加笔试。结合前期报名数据，孟津区组织辖区事业单位、国有企业、专精特新企业，提供400余个优质岗位，最大限度留住人才，为他们提供广阔的干事创业平台。

“出了考场直接进招聘会场，这样的招才引智方式太好了！”沈阳农业大学的硕士研究生刘乙德忍不住竖起了大拇指。家住济源的刘乙德早早就把就业目的地放在了洛阳，“孟津位于济源和洛阳市区之间，符合我离家近的择业标准”。