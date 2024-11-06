孟津区会盟镇铁炉村：梨花经济 景上添“金”

临近清明时节，走进孟津区会盟镇铁炉村，万亩梨花如云似雪、清香四溢。

临近清明时节，走进孟津区会盟镇铁炉村，万亩梨花如云似雪、清香四溢。

在孟津梨主题公园里，趁着第十二届黄河梨花文化旅游季启动的热度，打卡赏花、民俗展演、书法研学令人应接不暇。游客穿梭在梨园中，看一看壮美花海，吃一口农家饭，流连忘返。“这棵树我认养了……”对于铁炉村梨树种植大户徐翠玲而言，谈笑间便是一笔“上门”生意。

春天的梨花刚刚绽放，秋天的梨果已经开始预订。这梨花为媒、做大产业的故事，眼下正在孟津区会盟镇频频上演。

“洛阳北邙，有张公夏梨，味甚甘……”说起孟津梨，当地人总能随口引用《齐民要术》中的一句话，讲述其超过2000年的栽培史。孟津梨皮薄肉厚、汁多渣少、酸甜可口，落在地上脆得马上摔成几瓣，因此有了“落地酥”的美名。

然而，虽有“国家农产品地理标志产品”等金字招牌傍身，孟津梨也曾面临“酒香怕巷深”的尴尬。“以前不懂得营销，大户进村批量收购，一斤能卖个把块钱就不错了。”徐翠玲说，“这两年不一样，连年举办的梨花文化旅游季，把孟津梨的名声印在游客心里了。”

近年来，孟津区依托万亩孟津梨的农业产业优势，把“十里梨花香雪海”作为文旅资源充分利用，吸引八方宾朋前来观花休闲。以农业为基础，以文化为灵魂，以休闲为业态，农文旅融合发展，挖掘乡村的深层价值，形成了集农业开发、旅游观光于一体的“梨花经济”。