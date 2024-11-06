AI视频 |春节进入倒计时 那些IP在外的洛阳人 回家过年啦！

春节已经进入倒计时啦！那些IP在外的洛阳游子们，是不是已经开始掰着手指头数日子，准备回家过年了？牛肉汤、丸子汤、烫面角……这么多美食，哪一口才是你的“舌尖乡愁”？是时候了，收拾行囊，踏上归途。洛阳，等你回家。
春节已经进入倒计时啦！那些IP在外的洛阳游子们，是不是已经开始掰着手指头数日子，准备回家过年了？牛肉汤、丸子汤、烫面角……这么多美食，哪一口才是你的“舌尖乡愁”？是时候了，收拾行囊，踏上归途。洛阳，等你回家。
春节已经进入倒计时啦！
那些IP在外的洛阳游子们，
是不是已经开始掰着手指头数日子，
准备回家过年了？
牛肉汤、丸子汤、烫面角……
这么多美食，哪一口才是你的“舌尖乡愁”？
是时候了，收拾行囊，踏上归途。
洛阳，等你回家。
【策划：崔利利】⑥
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