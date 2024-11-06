AI视频 |春节进入倒计时 那些IP在外的洛阳人 回家过年啦！

春节已经进入倒计时啦！那些IP在外的洛阳游子们，是不是已经开始掰着手指头数日子，准备回家过年了？牛肉汤、丸子汤、烫面角……这么多美食，哪一口才是你的“舌尖乡愁”？是时候了，收拾行囊，踏上归途。洛阳，等你回家。

春节已经进入倒计时啦！那些IP在外的洛阳游子们，是不是已经开始掰着手指头数日子，准备回家过年了？牛肉汤、丸子汤、烫面角……这么多美食，哪一口才是你的“舌尖乡愁”？是时候了，收拾行囊，踏上归途。洛阳，等你回家。 春节已经进入倒计时啦！ 那些IP在外的洛阳游子们， 是不是已经开始掰着手指头数日子， 准备回家过年了？ 牛肉汤、丸子汤、烫面角…… 这么多美食，哪一口才是你的“舌尖乡愁”？ 是时候了，收拾行囊，踏上归途。 洛阳，等你回家。 【策划：崔利利】⑥