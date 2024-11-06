洛阳积极推动绿色低碳转型 着力厚植高质量发展生态优势

日前，在位于孟津区的中再生洛阳再生资源开发有限公司报废机动车回收拆解车间内，工人正在拆解报废汽车。

“放大生态保护综合效应是厚植生态优势的关键，必须充分挖掘利用生态资源，更好地把洛阳生态优势转化为发展优势。”

——市委十二届七次全会暨市委经济工作会议

日前，在位于孟津区的中再生洛阳再生资源开发有限公司报废机动车回收拆解车间内，工人正在拆解报废汽车。

在企业眼里，报废汽车浑身是“宝”。发动机及部分零部件被拆除后，可以重新利用，车上的部分塑料，可被产业链下游企业回收利用。“去年，我们共回收1.2万辆报废汽车，创历史新高！”该公司相关负责人说。

2024年，我市深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实全面推进美丽中国、美丽河南建设重要部署，以减污降碳协同创新试点城市建设为抓手，全面加强生态环境保护治理，积极推动“无废城市”建设和绿色低碳转型，着力厚植高质量发展生态优势。

这一年，我市持续深入打好污染防治攻坚战。全年完成工业企业污染治理57家、煤气发生炉清洁能源替代28台，淘汰中重型柴油货车782辆，水泥、火电、煤炭行业清洁运输比例均超过85%，治理施工扬尘问题729个、餐饮油烟问题286个。全市一般工业固废综合利用率同比提高2.6%，危险废物、医疗废物全部实现安全处置。完成73个重点建设用地土壤污染调查，重点重金属排放实现零增长。

这一年，我市加快推动绿色低碳转型。坚持生态优先、节约集约，健全绿色低碳发展机制，新建省级绿色工厂40家，宜阳县先进制造业开发区、孟津区先进制造业开发区获评省级绿色园区。累计淘汰落后设备656台(套)，淘汰落后焦化产能100万吨，化解钢铁产能103万吨。全年新建充电桩2.44万个，公交车、出租车、网约车、配送货车新能源占比均达到100%。

这一年，我市持续推进黄河流域生态保护和修复。深入实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，提升生态系统多样性稳定性持续性，完成历史遗留矿山治理90处，省级以上绿色矿山数量居全省第一。治理水土流失290平方公里，超额完成省定目标任务，森林覆盖率45.8%。

市委十二届七次全会暨市委经济工作会议提出，要加强对洛阳良好生态环境的宣传推介，持续擦亮“美丽洛阳”品牌，吸引集聚更多科技型企业、创新型人才等优质资源，把高品质生态环境转化为支撑高质量发展的持久动力。

今年，我市将深化生态文明体制改革，加快建设人与自然和谐共生的美丽洛阳；深入推进环境污染防治，扎实开展重点区域、重点领域污染问题专项治理，确保完成“十四五”环境质量改善目标；深入实施绿色低碳转型战略，探索推进碳排放权、绿电指标、用能权等市场化交易，切实走好绿色发展之路；抓好环保督察和省委巡视反馈问题整改，确保所有问题按时序整改到位。

新的一年，我市将持续推进减污降碳协同创新试点城市建设，扎实开展生态环境质量稳定向好三年行动，以更大力度、更实举措解决突出生态环境问题，不断开创美丽洛阳建设新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 赵亚虹）