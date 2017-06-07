杨炳旭主持召开市委宣传部部务会议

昨日下午，市委常委、宣传部部长杨炳旭主持召开市委宣传部部务会议，学习贯彻市委十一届六次全会和市委经济工作会议精神。 会议强调，要把全面学习领会市委十一届六次全会和市委经济工作会议精神作为当前全市宣传思想文化战线重要政治任务抓实抓好，坚持原原本本全面学，把握实质重点学，列为专题结合学，确保思想统一、促进工作、取得实效。要把深入宣传市委十一届六次全会和市委经济工作会议精神同贯彻落实党的十九大精神紧密结合，创新载体和方法，及时宣传全市学习贯彻的新进展、新成效，凝聚起决胜全面小康、开启现代化建设新征程的磅礴力量。要围绕加快建设国际文化旅游名城，全力推进文化传承创新体系重大专项和重点项目建设；加快推进文明城市创建和百城建设提质工程；要切实扛牢全面从严治党“两个责任”，坚持把政治建设摆在首位，把切实转变作风作为关键，建设忠诚干净担当的宣传干部队伍，为加快建设副中心、打造全省增长极提供坚强宣传思想文化保障。（洛阳日报记者 申利超）