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洛阳市纪检监察机关：以有力监督护航洛阳经济社会高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.15 08:42
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　　【编者按】历史见证壮阔的行进，时间镌刻坚实的步伐。2024年，全市纪检监察机关深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣市委决策部署，聚焦发展重点任务和群众“急难愁盼”，忠诚履职尽责，持续深化正风肃纪反腐，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，推动全市纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。

　　本网自即日起开设《“纪”在2024推进新征程纪检监察工作高质量发展》栏目，全面展现全市纪检监察机关以高质量监督护航现代化洛阳建设的生动实践。敬请关注。

　　2024年是实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年，也是巩固和增强经济回升向好态势、着力推动高质量发展的攻坚之年。一年来，全市纪检监察机关坚持把履行监督第一职责和服务发展第一要务结合起来，主动担当、积极作为，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以有力监督护航洛阳经济社会高质量发展。

　　强化政治监督 服务发展大局

　　隆冬时节，宁德时代洛阳基地一期的电芯生产线马力全开赶订单，全力冲刺“开门红”；不远处的二期塔吊林立、长臂挥舞，争分夺秒抢进度……“项目建设的顺利推进，离不开纪检监察机关有力监督协调推动。”谈起一年多来的建设历程，项目建设指挥部办公室负责人李珂由衷地说道。

　　市纪委监委坚持把监督融入中心大局，持续强化“党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障的重点工作”理念，把准产业发展着力点，靠前监督、跟进监督，着力发现并解决不担当不作为、贯彻执行上热中温下冷、履职不力、失职失责等问题，有力推动党中央决策部署和省委、市委工作要求落地见效。

　　为培育壮大优势产业集群，市纪委监委充分发挥监督保障产业发展工作专班作用，制定《洛阳市纪委监委监督保障产业发展专项工作方案》，围绕构建高能级创新载体、推进创新主体倍增、壮大优质市场主体等6项产业发展重点任务、27个落实事项开展监督检查。紧盯前瞻谋划，看产业政策是否切实可行；紧盯改革举措，看“有解”思维是否坚持到位；紧盯转型发展，看风口产业创新能力是否有效提升；紧盯人民至上理念，看公共服务作用是否充分发挥，推动政策落实、项目落地、营商环境持续优化，以高质量监督服务保障现代化洛阳建设。

　　重大产业项目能否加快建设、投产达效，是纪检监察机关的监督重点。为加快推动百万吨乙烯项目建设，孟津区纪委监委成立专项督导组，深入项目一线，紧盯乙烯产业链延链补链、传统产业转型升级、风口产业培育壮大及化工产业园区扩区等重点工作开展监督检查，在发现问题、解决问题、完善制度上持续发力，护航产业项目高效推进。

　　2024年，全市纪检监察机关加强对重大工程、重点项目、重点任务的全流程服务保障，开展监督检查6400多次，发现并督促整改问题2470余个，以高质量监督推动现代化洛阳建设不断开创新局面。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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