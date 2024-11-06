“龙驾祥云门敛福，蛇衔瑞草户迎春。”在蛇年春节即将来临之际，我们谈谈蛇文化，首先谈腾蛇。在神话传说中，腾蛇是一个神秘而充满魅力的圣物。它是力量的代表，又是智慧的象征。在新的一年里，让我们在面对困难和追求梦想时，能够从腾蛇的形象中获得勇气和力量，坚定信心走好奋进之路。

●编者按

祥蛇贺岁，福满人间。在中国传统文化中，蛇作为一种神秘且灵动的生物，被视为吉祥的象征，代表着智慧、灵性、长寿、吉祥以及神秘与力量。河洛大地，是蛇文化的故乡，有着悠久的神蛇崇拜历史。盘古开天、女娲补天、共工治水、夸父追日等神话传说，都与神蛇密切相关。在蛇年春节即将来临之际，本网《河洛广记》栏目推出祥蛇贺岁系列文章，敬请关注。

“龙驾祥云门敛福，蛇衔瑞草户迎春。”在蛇年春节即将来临之际，我们谈谈蛇文化，首先谈腾蛇。在神话传说中，腾蛇是一个神秘而充满魅力的圣物。它是力量的代表，又是智慧的象征。在新的一年里，让我们在面对困难和追求梦想时，能够从腾蛇的形象中获得勇气和力量，坚定信心走好奋进之路。

女娲补天说腾蛇

女娲补天是中国古代神话传说中的一段著名故事，其中，女娲被描述为一位人首蛇身的女神。根据传说，盘古开天辟地后，女娲用黄泥造人，日月星辰各司其职，子民安居乐业。然而，后来共工与颛顼争帝位，不胜而怒触不周山，导致天柱折、地维绝、四极废、九州裂，天倾西北，地陷东南，洪水泛滥，大火蔓延，人民流离失所。面对如此巨大的灾难，女娲决定炼石以补苍天。

女娲首先选取了九皋山作为炼石之地，因为只有九皋山才出产炼石用的五色土，是炼补天石的绝佳之地。女娲在九皋山山顶堆巨石为炉，取五色土为料，又借来太阳神火，历时九天九夜，炼成了五色巨石36501块，然后用36500块五彩石将天补好，剩下的一块遗留在九皋山北麓，形成帝台山。

在女娲补天的过程中，女娲以自己的形象用泥造了和自己同为蛇神的宠物：一为白矖(xǐ)，为雌；一为腾蛇，为雄。白矖与腾蛇均能够腾云驾雾而飞行，是一种仙兽，具有强大的生命力和神力。

女娲有四大护法神兽，分别是腾蛇、白矖、白泽和麒麟，共同守护着女娲。这些神兽，在女娲补天过程中发挥了重要作用。

传说，腾蛇、白矖结为夫妻，生下了白素贞，她就是《白蛇传》的主角。《白蛇传》是著名的民间爱情传说之一，这个传说源远流长，深入人心，在中国几乎家喻户晓。《白蛇传》在清代达到了成熟和盛行的阶段，形成不同的传说版本。

九皋山的悬崖峭壁上有个白云洞，洞内雾气腾腾，缕缕白雾溢出洞，缠绕山腰，覆盖云峰，升天成云。传说，这里是腾蛇、白矖的洞府，也是白素贞出生和修行处。

且道上古腾蛇族

炎帝部族、黄帝部族都发源于洛阳。炎帝神农氏的世系，《帝王世纪》记载八代；《路史》记载十五代，加上蚩尤，共十六代。蚩尤与炎帝的关系，《路史》解释得很明白：“蚩尤，姜姓，炎帝之裔也……兴封禅，号炎帝。”蚩尤是炎帝族的重要分支，也是第十六代炎帝。

轩辕黄帝之时，炎帝神农氏世衰。黄帝则与各部族有很好的往来与交流，并在交往中吸收了很多先进的文化和知识。

炎黄二帝曾经会盟于西泰山。《韩非子·十过》云：“昔者黄帝合鬼神于西泰山之上，驾象车，而六蛟龙、毕方并辖。蚩尤居前，风伯进扫，雨师洒道；虎狼在前，鬼神在后；腾蛇伏地，凤皇(凰)覆上，大合鬼神，作为清角。”

蚩尤就是一代炎帝，黄帝与蚩尤会盟于西泰山，当然可以说是炎帝与黄帝会盟于西泰山。炎黄会盟是在非常友好的气氛中进行的。炎黄会盟时，演奏圣明帝王才有资格听到的“清角”之音。炎黄会盟的西泰山，在今汝阳县。

这次会盟，黄帝驾着有六蛟龙的象车，毕方御辖，当是以宾客的身份来到西泰山的。蚩尤当是以东道主的身份出现的，蚩尤身后有风伯扫路、雨师洒道，有虎狼、鬼神、腾蛇、凤凰等众酋长和部族首领。风伯、雨师、虎狼、鬼神、腾蛇、凤凰等皆是蚩尤的同盟部族。黄帝与已经号为炎帝的蚩尤会盟，这次会盟也可称为“炎黄会盟”。

这里提到的腾蛇，就是以腾蛇为图腾的腾蛇族。该族为什么以腾蛇为图腾呢？因为腾蛇不仅是传说中的圣物，也是真实存在的生物。宋代蔡卞《毛诗名物解》卷十一说：“腾蛇，龙类也。雄鸣于上风，雌鸣于下风，而风化能兴云雾而游其中。慎子曰‘腾蛇游雾、飞龙乗(乘)云’是也。荀子曰‘腾蛇无足而飞，梧鼠五技而穷’，言梧鼠之技虽多，不如腾蛇之结于一也。”对于腾蛇没有翅膀而能飞翔，宋代朱震《汉上易传》卷九解释说：“腾蛇无翼而飞何也？八荒之外，有以首飞者、背飞者、尾飞者，触象成形，岂特腾蛇乎？”

腾蛇族居住在哪里？《山海经·中山经》中：“柴桑之山，其上多银，其下多碧，多泠石、赭，其木多柳、芑、楮、桑，其兽多麋鹿，多白蛇、飞蛇。”东晋郭璞注：“飞蛇，即腾蛇，乘雾而飞者。”柴桑山，其地多腾蛇，这里的部族以腾蛇为图腾，称腾蛇族。据《山海经·中山经》所记，柴桑山周边有尧山、白云山，这两山在今鲁山、嵩县，柴桑山应在此附近地区。

涿鹿之战是黄帝与蚩尤之间具有决定性的战争，战争以蚩尤失败告终。腾蛇族等蚩尤的下属部族迁到了南方，腾蛇族迁到了洞庭。《淮南子·本经训》云：“尧之时，十日并出，焦禾稼，杀草木，而民无所食。猰貐(yà yǔ)、凿齿、九婴、大风、封豨(xī)、修蛇，皆为民害。尧乃使羿诛凿齿于畴华之野，杀九婴于凶水之上，缴大风于青邱之泽，上射十日，而下杀猰貐，断修蛇于洞庭，擒封豨于桑林。万民皆喜，置尧以为天子。”修蛇，就是腾蛇族，他和猰貐等族都是炎帝、蚩尤部族的后裔，在帝尧时期被击溃，消失在历史的长河中。

腾蛇精神千年传

腾蛇，象征着智慧、力量和勇气，也寓代表一种坚韧不拔的精神。它那顽强的生命力、不屈不挠的意志，正是军队所需要的。因此，腾蛇的影子一直出现在古代军队中。

据《魏书·礼志》载，和平三年(公元462年)腊月底，北魏通过岁除大傩之礼来耀兵示武。其仪式是，让步兵在南方布阵，骑兵在北方布阵。步兵分别穿上青赤黄黑4种颜色的衣服，列为4队。步兵阵中有函箱、鱼鳞、四门等10余种阵法，各种兵器周回转易，有飞龙腾蛇之变。所谓飞龙腾蛇之变，指军队阵型的巧妙变化。

北魏的岁除傩仪从此延续下来，但随着时间的推移，傩仪的方式也在发生变化。据宋代陈旸《乐书》卷一百八十一载，唐朝时，在春节期间要演《凯安舞》，这是一种规模盛大的武舞，演出的武士，要着腾蛇之服，即服饰上有明显的腾蛇形象。

腾蛇形象，还出现在古代兵器上和武术中。明代郑若曾《江南经略》卷八上《兵器总论》记载了一种重要兵器“赵太祖腾蛇棒”。赵太祖，就是宋太祖赵匡胤。后唐天成二年(公元927年)，赵匡胤出生在洛阳夹马营。赵匡胤是赵弘殷的二儿子，母亲杜氏。夹马营，是后梁禁军的一个营，主官是指挥使，编制是500人，将士必须带家属。后唐灭后梁后，保留该营。赵弘殷为队正，每队50人。

赵匡胤在夹马营生活了20余年，学习了各种武艺，制造了自己独特的兵器，就是腾蛇棒。赵匡胤结合各家棒法之长，自创“三十六路腾蛇棒法”。南宋初蔡绦的《铁围山丛谈》卷一载，赵匡胤从一介武夫到黄袍加身，一直棒不离身，由于长期握持，纯铁的腾蛇棒上竟然生生地留下了他的手痕。为此，蔡绦十分感叹地说，大宋江山“得之艰难，一至斯乎”！

棒法，又称棍法。赵匡胤创的三十六路腾蛇棒法，被称为“棍术之母”，攻势凌厉，气魄雄浑，精妙非常，是明代抗倭名将俞大猷最爱的棍法。清代学者程穆衡《水浒传注略》引李南禾《沙手谱叙》说：“自宋艺祖皇帝留棍法三十六路于少室山少林寺，遂为棒法开山，知棒法始赵太祖也。”宋艺祖就是赵匡胤，因为他武艺高强，宋代就有人称其为宋艺祖。

腾蛇起舞云行雨，喜鹊争鸣雪点梅。乙巳之年，腾蛇归位。愿风调雨顺，四季花开！（郑贞富）