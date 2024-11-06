财神巡游、抛绣球招亲等活动将精彩上演 洛邑古城邀您“坊里过大年”

与“五路财神”互动、领专属蛇年红包，参加抛绣球招亲、体验汉服婚礼巡游……昨日，记者从洛邑古城获悉，腊月二十三至正月十五，该景区将聚焦“坊里过大年”主题，举行财神巡游、抛绣球招亲、烟火市集等系列活动，让游客沉浸式感受别样新年。

与“五路财神”互动、领专属蛇年红包，参加抛绣球招亲、体验汉服婚礼巡游……昨日，记者从洛邑古城获悉，腊月二十三至正月十五，该景区将聚焦“坊里过大年”主题，举行财神巡游、抛绣球招亲、烟火市集等系列活动，让游客沉浸式感受别样新年。

走进洛邑古城景区，只见火红的灯笼高高挂起,“蛇来运转”“画蛇添福”“蛇全蛇美”等喜庆的标语烘托出浓厚的新年氛围，“财神办事处”、抛绣球招亲等互动场景的搭建工作也在紧锣密鼓地进行当中。

“场景丰富、沉浸感十足的NPC互动是今年活动最大特色之一。”洛邑古城景区相关负责人表示，在“财神办事处”，5个NPC将以“五路财神”的形象身着华丽服饰进行巡游，并与游客进行互动，发放福气红包。在抛绣球招亲环节，“闺阁女儿”和“父亲”将抛绣球选婿，接到绣球的游客有机会获得小礼品，并与“新娘”共同进行婚礼巡游。

此外，从腊月二十三开始，洛邑古城景区文峰广场还将举办“万千年味”春节主题市集、“年味里的非遗”地方特色美食主题市集，同时融入顶幡、火壶、火魔方等市井百戏表演，将为游客带来一场视觉与味觉的双重盛宴。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 实习生 韩旭阳 通讯员 石智卫）