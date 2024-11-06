探究老子思想精华 传承创新华夏文明——访中国先秦史学会会长宫长为

“洛阳是老子主要工作和生活的地方，其思想形成于洛阳。洛阳对老子文化的传承有重要意义。”近日，中国先秦史学会会长、中国社会科学院古代史研究所研究员宫长为接受采访时说。

“洛阳是老子主要工作和生活的地方，其思想形成于洛阳。洛阳对老子文化的传承有重要意义。”近日，中国先秦史学会会长、中国社会科学院古代史研究所研究员宫长为接受采访时说。

据《史记·老子韩非列传》等史料记载，老子在洛阳担任周王室“守藏史”“柱下史”官职，作为负责周王室档案图书管理、资政议政的高官和天子之师。在此期间，他整理和阅读了大量的图书典籍，加上资政议政实践，因此见闻广博，熟悉典章制度，通晓历史文化，善于归纳总结，形成了独具特色的深邃幽远的哲人思想。

老子思想形成于洛阳，传于后世的《道德经》书于函谷关，传播至天下，洛阳是老子伟大思想的发源地。宫长为表示，他曾多次往来洛阳，能深切感受到古都洛阳如今焕发出的新活力，洛阳在中国文化史上长久占据着中心地位，在老子学说的形成中有着不可替代的地位。目前，洛阳的老君山、下清宫等一大批具有道教文化印记的自然、历史文化胜迹正以新的活力与世人相见。

洛阳是老子久居之地，是中国两大圣人相会之地，也是儒、释、道的贤达之士荟萃之地，可谓“圣贤之都”、中华根祖文化的根源。在宫长为看来，老子思想是中国优秀传统文化的精华和典范，老子文化是中华优秀传统文化的重要组成部分，对中华文化的发生发展产生过重要影响。在传承创新华夏文明和深化中华文明探源之际，老子思想文化依然具有强大的生命力和时代的影响力。据联合国教科文组织的统计，《道德经》已被译成94种语言，有近2000个译本。

同时，老子创立的思想体系是先秦时期中国哲学发展乃至世界哲学发展的突破性成果和最高成就，他提出的道、自然、无为等哲学概念，对诸子百家乃至世界轴心文明及后世影响深远。例如，作为先秦诸子百家的启蒙者，老子曾向儒家创始人孔子授礼，对其进行教导，对儒家学派产生了深远影响。

如何打好老子文化这张牌？宫长为认为，首先是文化的传承；其次是学术下沉，继续探索老子思想的奥秘，推进老子文化研究；最后则是以文旅融合的思路，将老子文化、河洛文化等相结合，创造性转化、创新性发展，努力培育文化旅游新质生产力。

宫长为表示，洛阳在挖掘老子资源方面的优势得天独厚，应更加重视文化层面上的挖掘，为老子的研究创造出更好的大环境，将传播和实践老子文化的大旗扛起来，以鼓励和吸引更多学者对此进行研究。同时，要搜集整理全世界与老子相关的著作，组成专门研究老子文化的学术机构，并定期举办一些国际性的老子学术论坛，借助老子的世界影响力，进一步提升洛阳在全国乃至世界的文化知名度。

“老子学说植根于河洛文化，显现于洛阳乃至河洛地区文化、风俗习惯等方面。”宫长为建议，可加强宏观整合，统筹兼顾，亦新亦旧，推陈出新，把老子文化所涉及的内容发扬光大，促进洛阳文化旅游发展。

宫长为还建议，洛阳可以与全国其他老子足迹所到之地进行联动，进一步整合老子文化资源，打造老子文化地图，策划精品旅游线路，共同举办老子文化论坛，进一步推动老子文化传承创新。

“希望在不久的将来，海内外学者能会聚古都洛阳，见证洛阳在老子研究和地方文化建设中取得的新成就。”宫长为说。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）