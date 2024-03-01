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洛阳公开征集数字化转型服务商及数字化转型解决方案（产品）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.28 08:08

　　记者近日从市工信局获悉，我市在全国范围内公开征集遴选一批数字化转型服务商及数字化转型解决方案(产品)，积极推进全市重点行业企业数实融合转型，为全市加快发展新质生产力提供更多支撑。

　　征集领域

　　本次征集主要面向电子化工材料、耐火材料、新能源汽车、光电产业、集成电路与智能传感器、农机装备、高端轴承、航空航天、生物医药、节能环保等我市着力发展的重点产业链。

　　应征条件

　　数字化转型服务商应具备较强的数字化转型改造能力，技术研发基础好，有行业咨询、诊断、改造的实践经验和成熟产品(有典型应用案例支撑)，且有在洛阳市内开展业务的条件和能力，能够持续稳定提供高质量服务。

　　方案(产品)分类

　　数字化转型解决方案(产品)分为综合集成型和“小快轻准”产品型两类。其中

　　综合集成型应具有综合集成和顶层规划设计功能，能够将多个行业共性应用服务系统进行集成，满足企业全生命周期数字化转型需求

　　“小快轻准”产品型应面向细分行业企业，主要聚焦研发设计、生产制造、质量管理、仓储物流、经营管理、运维服务等环节，包括小型化、快速化、轻量化、精准化、数字化解决方案和服务产品

　　“此次征集不设数量上限，我们面向全国发出诚挚邀请，希望更多数字化转型服务商进入我市数字化转型资源池，为洛阳数字化转型工作提供支撑。”市工信局相关负责人表示。

　　在本次征集后，我市将制定并对外正式发布洛阳市制造业数字化转型解决方案(产品)白名单，通过强化对接、集中推介等方式，进一步满足全市企业从共性到个性的数字化转型需求，乘“数”而上加速推动全市产业高质量发展。

　　根据规划，我市各县区工信主管部门要将相关材料报送至市工信局。外地企业可将纸质材料一式一份和电子版报送至市工信局。如需咨询可拨打电话0379-65952369联系。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 郭影)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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