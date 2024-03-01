洛阳今日阵风7级到8级！请注意防范

市气象台根据最新气象资料分析，未来几天，我市以晴好天气为主，气温较高。 昨日，天气晴好，蓝天白云，美景如画。 省气象台昨日17时00分发布大风蓝色预警：预计昨日20时到今日20时，全省大部分地区偏北风4级～5级，阵风7级左右。其中，黄河以北、郑州西南部和东部、三门峡南部、洛阳南部、平顶山南部等地的部分县(市、区)阵风8级～9级，局部地区10级，请注意防范。上述地区的相邻县(市、区)也须关注。 市气象台根据最新气象资料分析，未来几天，我市以晴好天气为主，气温较高。 最近几天天气预报 今日：多云转晴天，偏北风4级左右，阵风7级～8级，气温18℃～28℃。 明日：晴天间多云，偏北风2级～3级，气温15℃～31℃。 13日(周一)：晴天间多云，气温16℃～30℃。 14日(周二)：晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温17℃～32℃。 15日(周三)：晴天间多云，气温18℃～30℃。 16日(周四)：晴天到多云，气温18℃～32℃。 17日(周五)：晴天间多云，气温17℃～31℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）