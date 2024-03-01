母亲节，洛阳这些景区有优惠

5月12日是母亲节，洛阳一些景区纷纷推出免票、半价等优惠举措。 5月12日是母亲节，洛阳一些景区纷纷推出免票、半价等优惠举措。 5月11日至12日，牡丹阁景区推出优惠举措，与母亲相伴同游牡丹阁景区，母亲可免去门票费用(含负一层)。 5月11日至12日，凡年满22周岁的女性，凭身份证等有效证件可享受养子沟景区门票半价优惠。 5月12日，王府竹海景区推出“献礼母亲 免费游竹海”活动，与母亲一同前来的游客，母亲可免门票入园。 5月12日，洛阳花果山景区对全国女性免门票。 5月12日，与母亲相伴同游荆紫仙山景区，母亲可免去登山门票费用。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）