涧西区在多个社区试点实施社区治理发展基金项目

“这个活动真好，不仅价格实惠，品质还到位，希望社区多搞几次。”昨日，在涧西区洛铜社区邻里中心门口，居民王女士拎着刚买的一大兜土豆高兴地说。

“菜篮子”进社区活动

“这个活动真好，不仅价格实惠，品质还到位，希望社区多搞几次。”昨日，在涧西区洛铜社区邻里中心门口，居民王女士拎着刚买的一大兜土豆高兴地说。

当日，洛铜社区联合辖区商户开展5月“菜篮子”进社区活动，主推产品是目前市场价每公斤3元左右的黄心土豆。通过社区与商家“搞价”，当日黄心土豆以每公斤1.6元的价格卖给辖区居民。实惠的价格吸引众多居民到场，4小时共销售1400多公斤。

“居民得到了实惠，商家拓展了销路，这是‘菜篮子’进社区活动的传统优势。现在，这项活动又升级了，受益者从居民、商家两方变成了居民、商家、社区三方——每次活动结束后，商家会拿出一部分销售所得汇入社区治理发展基金。”洛铜社区党委书记岳媛说。

何为社区治理发展基金？岳媛介绍，今年以来，涧西区试点实施了社区治理发展基金项目，鼓励各试点社区积极引导社会资金投向社区治理领域，通过开展市场化活动、引导社会捐赠等方式为基金池注入更多资金，用于满足社区环境改善、托育养老、助餐助残、文化服务等各项资金需求。今年开展的“菜篮子”进社区活动就是一种探索，目前已经为社区治理发展基金注入了数千元。

为什么要设置社区治理发展基金？岳媛表示，社区治理发展不能只靠财政投入，要拓宽渠道，引导更多社会资金支持。以无主管小区为例，如果仅靠财政投入，社区大多数时候就只能通过向上级申请资金来为居民负担基础的保洁费用，对院落附属设施的日常维护则照顾不到。有了社区治理发展基金，无主管小区的环境改善、设施更新将得到更有力的资金支持。

社区治理发展基金的使用，由涧西区慈善联合会负责监督管理，社区想要申请使用时，需提供项目计划书、项目预算表等材料，项目通过审核便会拨付资金。

目前，涧西区已在社区试点实施社区治理发展基金项目，现阶段各试点社区尚处在探索阶段，正积极通过各种方式引导社会资金投向社区治理领域。未来，社区治理发展基金将成为社区治理发展的“源头活水”，有望通过“众筹”解“众愁”，让社区的大事小情有人管、有钱办、有章循。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)