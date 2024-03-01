洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涧西区在多个社区试点实施社区治理发展基金项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.20 08:43

“菜篮子”进社区活动

　　“这个活动真好，不仅价格实惠，品质还到位，希望社区多搞几次。”昨日，在涧西区洛铜社区邻里中心门口，居民王女士拎着刚买的一大兜土豆高兴地说。

　　当日，洛铜社区联合辖区商户开展5月“菜篮子”进社区活动，主推产品是目前市场价每公斤3元左右的黄心土豆。通过社区与商家“搞价”，当日黄心土豆以每公斤1.6元的价格卖给辖区居民。实惠的价格吸引众多居民到场，4小时共销售1400多公斤。

　　“居民得到了实惠，商家拓展了销路，这是‘菜篮子’进社区活动的传统优势。现在，这项活动又升级了，受益者从居民、商家两方变成了居民、商家、社区三方——每次活动结束后，商家会拿出一部分销售所得汇入社区治理发展基金。”洛铜社区党委书记岳媛说。

　　何为社区治理发展基金？岳媛介绍，今年以来，涧西区试点实施了社区治理发展基金项目，鼓励各试点社区积极引导社会资金投向社区治理领域，通过开展市场化活动、引导社会捐赠等方式为基金池注入更多资金，用于满足社区环境改善、托育养老、助餐助残、文化服务等各项资金需求。今年开展的“菜篮子”进社区活动就是一种探索，目前已经为社区治理发展基金注入了数千元。

　　为什么要设置社区治理发展基金？岳媛表示，社区治理发展不能只靠财政投入，要拓宽渠道，引导更多社会资金支持。以无主管小区为例，如果仅靠财政投入，社区大多数时候就只能通过向上级申请资金来为居民负担基础的保洁费用，对院落附属设施的日常维护则照顾不到。有了社区治理发展基金，无主管小区的环境改善、设施更新将得到更有力的资金支持。

　　社区治理发展基金的使用，由涧西区慈善联合会负责监督管理，社区想要申请使用时，需提供项目计划书、项目预算表等材料，项目通过审核便会拨付资金。

　　目前，涧西区已在社区试点实施社区治理发展基金项目，现阶段各试点社区尚处在探索阶段，正积极通过各种方式引导社会资金投向社区治理领域。未来，社区治理发展基金将成为社区治理发展的“源头活水”，有望通过“众筹”解“众愁”，让社区的大事小情有人管、有钱办、有章循。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    清肺热“小能手”来啦
    清肺热“小能手”来啦
    清肺热“小能手”来啦
        栀子花盛开在初夏，花香清幽，沁人心脾。
  • ·“吊脖健身”登上热搜 医生建议按照“运动处方”科学锻炼
  • ·刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
  • ·闹钟响后，适当赖床更健康
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 江凌与丹尼斯集团总裁王任生举行工作会谈
  • 徐衣显主持召开专题会议研究保交房、...
  • 洛阳天气“大变脸” 大风、降雨齐“上...
  • 老城区：文旅融合新动能 特色民宿引客...
  • 拆除5.4万余处！洛阳开展“拆窗破网”...
  • 洛阳启动体育赛事“进景区、进街区、...
  • 洛阳持续升级智慧旅游 优化游客旅游体验
  • 洛阳文旅亮相2024广州国际旅游展
  • 偃师区圪当头村：给家门口的服务，点...
  • 洛阳120上线“无障碍急救平台”
    		•
    百姓呼声
    临时停车位超时，顶格处罚200元不妥
    景华路长安路口22号街坊夜晚施工扰民
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    周末的车流

    五龙沟摘杏

    河洛古城景观

    广场健身操舞掠影
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605