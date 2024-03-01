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伊川县鸦岭镇：修好路谋出路 走好乡村振兴路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.20 08:16

　　“门前这条土路，过去想修没钱。这次镇里出台补贴政策，群众一呼百应，不到3天时间，路修成了！”近日，谈起修路，伊川县鸦岭镇北姚沟村村民吴干强的喜悦之情溢于言表。

　　吴干强说的补贴政策，来自今年鸦岭镇创新实施的村筹镇补基础设施补短板行动，即该镇对通组入户道路，镇里补贴一半商砼，村级承担一半，群众筹资筹劳。这一行动极大地激发了干部群众积极性，各村党支部抢抓建设机遇，紧紧依靠群众，道路建设气势如虹。

　　“村筹镇补是高招，干部群众掏腰包，一天捐款十来万，村容村貌大改变。”石桥村党支部书记李现立说，“通过修路，村‘两委’威望树起来了，民心凝聚起来了，村里风气更好了。”

　　目前，鸦岭镇石桥、北姚沟、殷桥等36个村已申请商砼补贴约1.8万立方米，硬化通组联户道路30余公里，村内道路实现了从“脏乱差”到“高颜值”的“蝶变”。

　　从修路难到修成路，靠的是工作理念的创新，核心是人的力量。鸦岭镇地处丘陵山地，辖41个行政村124个自然村，交通区位优势不明显，产业发展是弱项，城镇化水平落后……这一道道难题横亘在鸦岭镇发展面前。

　　鸦岭如何破局发展？鸦岭镇党委借助当前在全县开展的“讲规矩、提能力、重实干、促发展”主题实践活动，深入群众广泛调研，发动群众深入讨论。

　　鸦岭发展的现有优势在哪里，潜在优势在哪里？哪些优势能再造，哪些优势能培育？在一场场强大的“头脑风暴”中提炼“真经”，干群思想高度统一，答案逐渐清晰。

　　“干事创业，关键在人。把人的优势转化成发展优势，把人的精神转化成发展动能，把各方面的干劲带起来，这是鸦岭最大的发展优势，也是我们工作的有力抓手。”伊川县委副书记、鸦岭镇党委书记卫学军表示。

　　党员干部是领头羊。在党纪学习教育中，鸦岭镇党委坚决整治党员干部不落实、不研究、不作为、不在状态、不守纪律等突出问题，确保党员干部把心思用在推动发展上，把精力放在狠抓落实上，在加快发展中练就能负重、敢担当的铁肩膀、真本领。

　　镇班子成员带头攻难点、破难题、开新局，3天时间，整治违法图斑29处，全部做到复垦复耕，拆除镇区玄山路16年卡脖子房屋。鸦岭村党支部书记范孟贤10天时间拆除沿街违建12处、户外旱厕132处；梁刘村党支部书记曹社强组织乡贤、群众，对1.3公里村道进行绿化；杜沟村党支部书记杜正国，借助“三清两建”收回集体土地6.2亩……

　　干部带头干，乡贤干劲足。今年以来，鸦岭镇大力发展“归雁经济”，楼子头村村集体经济增收13万元，韩洼村村集体经济增收6.9万元，梁刘、代瑶等村均不同程度实现增收。

　　“做好乡村振兴大文章，关键在人，关键在干，全力以赴把人的优势转化为发展优势，就一定能把乡村全面振兴的路线图变成实景图。”卫学军满怀信心地说。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王社民）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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