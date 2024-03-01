偃师区圪当头村：给家门口的服务，点个赞！

初夏，穿越偃师伊洛河夹河滩区翻涌的麦浪，便来到照亮中华民族文明曙光的二里头遗址。

圪当头村乡里中心

初夏，穿越偃师伊洛河夹河滩区翻涌的麦浪，便来到照亮中华民族文明曙光的二里头遗址。

“圪当头村与二里头村毗邻，大片的遗址区域就坐落在这里。”初到圪当头，古朴厚重的石牌坊、乡韵悠长的农耕园映入眼帘，村党支部书记郭会波毫不掩饰源自内心的文化自信。

文脉浸润了圪当头的乡土，而老百姓的幸福密码则蕴藏在村口改造一新的乡里中心之内。

共富工坊

圪当头村乡里中心是一栋两层小楼，便民超市、服务大厅、托幼中心、悦读空间等设在一层，二层整体打造了夏源针织共富工坊。“一老一小一青壮，都能在乡里中心找到归属。”郭会波坦言。

富起来，是乡村振兴的根本。自20世纪80年代起，针织鞋帽手工业在圪当头发展起来，家家户户“点火冒烟”。时至今日，圪当头70%的群众都是针织从业者。

走进共富工坊，夏凉帽、棒球帽、方巾、毛毯等针织品琳琅满目。一台台迭代更新的织机，诉说着针织业转型发展的历程。

“随着消费模式转变，针织业遭遇了发展的烦恼。”村民陶双双经营着一家针织企业，她说，圪当头针织行业处于“微笑曲线”的中间部位，前端缺原创设计，后端缺电商营销，仅靠拼成本，效益很难搞上去。