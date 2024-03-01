赵勇：变泥为器 文化筑梦

初夏时节，在位于涧西区徐家营街道吕沟社区的一间陶瓷工坊内，赵勇正在专注制陶。

初夏时节，在位于涧西区徐家营街道吕沟社区的一间陶瓷工坊内，赵勇正在专注制陶。

35岁的赵勇老家在河南信阳，出于对河洛文化的喜爱，他于2015年慕名来洛体验、学习。一次偶然的机会，赵勇接触到陶瓷艺术，被陶艺之美深深吸引。于是，他拜师学艺、细细琢磨，掌握了制陶技艺。通过努力，他创办了“河洛手作”陶瓷工坊，创作的陶艺作品多次入选艺术展，受到专家和艺术爱好者的肯定与喜爱。

“洛阳深厚的历史文化底蕴，为我提供了丰富的创作题材和灵感。”赵勇说，在创作过程中，他也得到了郭爱和等洛阳陶瓷艺术名家的指导和支持。

对于未来的发展，赵勇说，他已深深爱上了洛阳，愿在洛城变泥为器，创作出更多优秀的陶艺作品，实现心中的艺术梦。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 董洁 文/图)