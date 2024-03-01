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伊滨区军屯社区：建设社区老年食堂 保障老年人“舌尖上的幸福”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.20 08:41
老人排队取餐

　　“每天只收5元餐费，就能吃到可口饭菜，一到饭点儿，我就和邻居一块来了，社区的老年食堂真是美！”昨日，提起社区老年食堂，伊滨区庞村镇军屯社区居民高天英乐得合不拢嘴。

　　军屯社区老年食堂是伊滨区首家挂牌运营的老年食堂，自去年8月投入运营以来，通过“社区补助一部分、社会捐助一部分、居民自费一部分”的运营模式，实现高效运转。目前，每天有20余名老人前来就餐，已累计为社区老人提供就餐服务1.26万余人次，让老人实现了“家门口”就餐的心愿，受到大家的欢迎。

　　军屯社区老年食堂面积约150平方米，配备管理人员2名、厨师1名、志愿者3名。结合老人饮食特点，军屯社区老年食堂按照少油、减盐、控糖等健康饮食原则，为老人准备营养丰富、易消化的饭菜。

　　今年全市民政工作会议确定，我市今年将建成580个以上老年助餐场所，推动老年助餐服务覆盖全市40%的城镇社区和10%的行政村，每个街道(乡镇)都有1个能够提供配餐服务的老年食堂(中央厨房)，积极发展老年助餐服务。这份工作规划，为保障老年人“舌尖上的幸福”提供了有力支撑。

　　伊滨区将根据各个社区老年人的助餐需求，因地制宜，在全区建设老年助餐设施35处，解决老人们吃饭问题，解除家属后顾之忧，切实保障老年人“食”有所依、老有所乐。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 朱淑敏 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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