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洛阳：“科技+文旅”融出新活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.20 09:01
“牡丹钻石”

　　编者按

　　昨日是第14个中国旅游日。近年来，随着国家文化数字化战略深入实施，文旅产业数字化转型步伐不断加快，科技与文旅融合发展成为新的行业趋势。我市坚持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅理念，持续深入实施文旅文创融合战略。近日，洛报融媒记者对我市文旅新场景、新业态进行走访，关注科技赋能文旅产业发展的现状、亮点、成效等，助力推动文旅产业高质量发展。

　　科技 解锁文旅新场景

　　在“风起洛阳”虚拟现实全感剧场，坐上元宇宙“时空穿梭机”回到1300多年前的“神都”，开启一场奇幻冒险之旅；走进5G+XR元宇宙产业园，体验VR电竞、数字运动、光影视效等项目，感受高科技带来的新奇体验……近年来，在科技加持下，一个个文旅新场景在洛阳不断涌现。

5G+XR元宇宙产业园

　　“进入VR剧情后，会经历乘船、驾马车、坐飞鸢等环节，还能体验到跨过滚烫岩浆的热感和乘坐各类载具的风感、震动感等，体验十分真实。”近日，郑州游客贺鹏特意来到隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池景点，打卡体验“风起洛阳”虚拟现实全感剧场后感慨道。该项目入选2023年全国文化和旅游数字化创新示范案例。

　　“神舟十五”太空舱、XR模拟器极限跳伞、VR影院……在位于涧西区的5G+XR元宇宙产业园，一个个富含科技元素的体验项目吸引不少游客前来体验。作为集新技术、新基建、新应用、新场景和新消费于一体的新文旅项目，该园综合运用“5G+XR”模拟载具、光影视效、数实融合等先进技术，打造融国风文化、工业质感、未来科技为一体的文旅新体验。

　　当前，科技正为推动文旅融合高质量发展注入新动能。越来越多的文旅企业立足洛阳深厚的文化沃土，打造文旅与科技融合体验产品，以年轻化、数字化表达方式讲好“洛阳故事”。

“无上龙门”沉浸体验馆

　　“望龙门石窟最美‘天花板’莲花洞，与卢舍那大佛贴面而过……”走进“无上龙门”沉浸体验馆，一场全息天幕秀令观众直呼“人在画中游”。作为文化和旅游部“2022智慧旅游创新项目”，该体验馆依托洛阳和龙门石窟深厚的文化底蕴，将厚重的历史文化与数字技术融为一体，带来颇具“科技范儿”的沉浸式文旅体验。

　　市文广旅局相关负责人表示，我市将抢抓科技与文旅产业融合新机遇，积极推动科技赋能文旅产业发展，以情景化创意、沉浸式体验、高科技多维度呈现等，培育发展更多数字文旅新场景、新业态、新模式，让文化旅游可体验、可沉浸，更好地满足游客多样化需求，为文旅产业高质量发展注入更多新动能。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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