洛阳天气“大变脸” 大风、降雨齐“上阵”

今日洛阳多云到阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有雷暴大风、短时强降水等强对流天气，偏北风4级左右，阵风7级左右，气温22℃～30℃。

今日洛阳多云到阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有雷暴大风、短时强降水等强对流天气，偏北风4级左右，阵风7级左右，气温22℃～30℃。 相较于前两日35℃以上的高温，昨日气温有所下降。 省气象台预计，今日白天，我省西部、南部部分县市有阵雨、雷阵雨，并伴有雷暴大风、短时强降水等强对流天气，全省暂时退出高温行列，不过，冷空气影响过后，气温将迅速回升，部分地区又将出现高温天气。 截至昨日17时，市气象台根据最新气象资料分析，昨日夜里至今日，受偏南气流及冷空气的共同影响，我市部分地区有分布不均匀的阵雨或雷阵雨；周末将有一次降水过程。 最近几天天气预报 ●今日：多云到阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有雷暴大风、短时强降水等强对流天气，偏北风4级左右，阵风7级左右，气温22℃～30℃。 ●明日：多云到晴天，气温19℃～32℃。 ●22日(周三)：多云转晴天，气温20℃～33℃。 ●23日(周四)：晴天间多云，气温20℃～35℃。 ●24日(周五)：晴天转多云，偏北风4级左右，气温21℃～32℃。 ●25日(周六)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温23℃～32℃。 ●26日(周日)：阵雨转多云，气温22℃～34℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）