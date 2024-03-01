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洛阳宏联新材料项目预计10月底建成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.11 08:30

　　工程车辆忙碌穿梭，主装置塔拔地而起。

　　日前，在孟津区先进制造业开发区，走进洛阳宏联新材料锂电池负极材料前驱体及包覆材料一体化项目建设现场，崭新的反应器、脱水罐等设备装置鳞次栉比，安装施工“一天一个样”。

　　从投资11.69亿元，到清明、五一假期加班加点，眼前这一石化项目体量之大、进度之快，媲美不少新兴产业项目。

　　“从针状焦到特种沥青，个个都是风口产品。”说起大力投资、快步建设的底气，洛阳宏联新材料科技有限公司副总经理任开东一语中的。

　　洛阳宏联公司是一家生产锂电池负极材料前驱体及其他附属产品的科技型企业。其主打产品——针状焦，是一种应用于高密度新能源电池的主流负极材料，投产后将与下游中州时代等项目配套，广泛应用于3C数码电池、动力电池、储能电池等新能源领域，成为企业抢抓机遇、关联风口的缩影。

　　112米、约40层楼高的主装置焦炭塔，生产管道密布。“针状焦前景好，但它只是我们许多风口产品之一。”任开东说，“沿着这些管道，未来还将产出特种沥青等高增长、高附加值石化产品。”

　　由于具有较高的软化点和良好的高温稳定性，特种沥青是碳纤维等产品的优质原料，市场前景好。眼下，洛阳宏联公司已与湖南大学下属的湖南东映碳材料科技股份有限公司成立产业化公司联合，规划中的特种沥青生产装置已启动土建施工及长周期设备订购。

　　“正是靠着关联风口，我们推动传统石化闯进一片新兴的蓝海。”任开东话语坚定，以锂电池负极材料为起点，向着碳纤维等高精尖产品迈进，进一步延长产业链、提高附加值，一个更加广阔的风口产业图景正一步步成为现实。

　　该项目预计今年10月底建成中交，年底前实现联运投产。届时，项目将拥有年产15万吨油浆精制装置、年产20万吨芳烃富集装置、年产10万吨负极材料前驱体生产装置，以及罐区储运、配套设施等，实现年营业收入14亿元，为我市抢占新能源等产业发展新赛道贡献“宏联力量”。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 陈丽君 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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