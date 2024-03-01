10日，市委书记江凌到新安县调研产业发展、乡村振兴等工作，强调要始终把富民增收摆在突出位置，不断提高制造业综合竞争力，推动县域经济高质量发展走在前列。

江凌到新安县调研产业发展、乡村振兴等工作

把富民增收摆在突出位置

不断提高制造业综合竞争力

10日，市委书记江凌到新安县调研产业发展、乡村振兴等工作，强调要始终把富民增收摆在突出位置，不断提高制造业综合竞争力，推动县域经济高质量发展走在前列。

樱桃种植是新安县重点发展的乡村特色产业。在磁涧镇樱桃省级现代农业产业园，江凌察看樱桃长势，了解栽培技术、品质产量、市场销售等情况。得知该园区通过建设设施大棚，引进优良品种，实施土壤改良，亩均增收3万元以上，江凌给予肯定，勉励企业负责人坚定信心走科技兴农之路，扩大规模，拉长链条，不断提升樱桃产业质量效益。当前正值樱桃采摘期，江凌来到五头镇千年樱桃沟园区，察看农文旅融合发展成效。他指出，新安县发展樱桃种植有基础有优势。要积极对接农业科研机构，加强人才引进，做好品种改良，大力推广设施樱桃等新模式，拉长产业链条，完善配套服务，切实提高经济效益。

初夏时节，小浪底水库湖山相映、水天一色。位于仓头镇的王村鹰嘴山露营基地已成为青年聚集的网红打卡地。江凌来到这里，远眺黄河小浪底库区，了解业态布局和运营情况。他指出，小浪底是独具优势的山水文旅资源。要积极顺应以生态休闲为取向的文旅新需求，打造更多深受年轻人青睐、彰显山水韵味的沉浸式体验场景，吸引更多人前来欣赏日出日落、仰望浩瀚星空、感受湖光山色，打造高品质近郊农文旅休闲度假产品。

在南李村镇磁河渔谷乡村振兴示范区、磁涧镇万亩丹参种植基地，江凌了解设施渔业、乡村民宿发展情况，深入调研乡村特色产业发展工作。他指出，镇村两级干部要始终把富民增收摆在首位，持续推进农业结构调整，精准开展技能培训，千方百计拓宽农民增收渠道。要加大政策引导和支持力度，助推农业龙头企业不断做大做强，带动更多经营主体参与发展樱桃种植、设施农业，持续巩固脱贫攻坚成效，为乡村产业兴旺提供坚实支撑。

在磁涧镇礼河村，江凌察看乡里中心、乡村大食堂、电商直播间等建设运营工作，与干部群众亲切交流，了解农村公共服务、特色产业发展等情况。他指出，要务实办好乡里中心，真正从群众需求出发，因地制宜配置服务内容，把公益性服务和市场化运营结合起来，不断提升群众获得感幸福感。党员干部要始终坚持公道正派，心里时刻想着群众，倾力为民做服务、办实事，坚决摒弃形式主义官僚主义，不断密切党群干群关系，促进农村和谐稳定。

制造业是新安县的支柱产业。江凌先后察看杭萧钢构智能化产业基地、新开源石化管道有限公司钛合金管材制造、洛阳豪智机械有限公司轴承装备制造、新强联年产5.7万套齿轮箱等重点项目建设和优势企业经营情况，以及东大科技产业园、上元科技产业社区等园区运营情况，鼓励相关企业积极关联产业风口，前瞻布局新领域新赛道，不断提高产品附加值和市场竞争力。江凌强调，党委政府要深入开展“万人助万企”活动，创新思维理念、合作模式，千方百计帮助企业和园区解决资金、人才等难题，切实巩固好新安县制造业发展优势。

王军、李刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)