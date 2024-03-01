揭晓！2023年度“洛阳市美丽幸福河湖”名单公布

日前，洛阳市政府印发《关于命名2023年度洛阳市美丽幸福河湖的决定》，授予6条河段“洛阳市美丽幸福河湖”称号。

日前，洛阳市政府印发《关于命名2023年度洛阳市美丽幸福河湖的决定》，授予6条河段“洛阳市美丽幸福河湖”称号。

此次获评“洛阳市美丽幸福河湖”的河段分别是：

●洛河洛宁县长水龙头山至温庄洛宁县界段

●洛河偃师区G207公路桥至橡胶坝段

●伊河栾川县石庙镇至庙子镇两河口段

●伊河伊川县酒后镇至彭婆镇段

●伊河城区龙门北桥至开拓桥段

●北汝河汝阳县前坪坝址至关帝桥段

美丽幸福河湖创建，是全面推行河湖长制、改善河湖生态环境的重要载体。去年以来，根据洛阳市总河长令和美丽幸福河湖创建方案，各地坚持安全为本、生态优先、系统治理、共建共享、文化传承原则，围绕“持久水安全、优质水资源、宜居水环境、健康水生态、先进水文化、科学水管理”目标，通过以点带面、以条段带动流域的方式，分期分级分段系统推进创建工作，打造了一批“河湖安澜、河通渠畅、水清岸绿、生态健康、人水和谐”的美丽幸福河湖。

洛阳市水利局负责人表示，下一步，洛阳将坚持以落实落细河湖长制为抓手，每年创建一批美丽幸福河湖，久久为功推动河湖生态环境质量持续好转，着力实现“治好一条河、幸福一方人”。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 文/图)