免费！洛阳5月燃气入户安检计划公布

10日，记者从洛阳新奥华油燃气有限公司(简称洛阳新奥燃气)获悉，该公司今年5月入户安检计划已出炉。

10日，记者从洛阳新奥华油燃气有限公司(简称洛阳新奥燃气)获悉，该公司今年5月入户安检计划已出炉。

按照工作安排，洛阳新奥燃气每年对已通气的居民用户，都会实行一次免费的入户安全检查，帮助用户及时排除燃气设施老化、漏气等安全隐患。

该公司郑重承诺：入户安检时，燃气公司工作人员穿带新奥标识的黄色(男)或蓝色(女)工装、出示工作证，采用专业仪器逐一检查灶具、热水器管道等燃气设施是否漏气，软管是否老化，是否存在安全隐患等问题，同时向用户讲解燃气安全知识。

洛阳新奥燃气5月安检计划

备注：遇临时情况随时增减计划，请留意小区或者物业通知。