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洛阳市开展婚姻殡葬乱象整治专项行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.10 19:02

　　10日，洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，洛阳市近日全面启动婚姻殡葬领域不正之风及腐败问题专项整治行动，旨在推动婚丧礼俗新风，树立社会文明新风尚。

　　此次行动将持续至9月底，重点围绕六个方面展开，切实解决群众反映强烈的突出问题。

　　●针对高额彩礼和大操大办现象展开严厉整治。针对部分地方存在的彩礼金额过高、婚丧喜庆事宜规模过大等问题，我市将加强宣传教育，引导群众树立正确的婚恋观和节俭意识，同时加强对婚介等中介机构的监管，防止其怂恿抬高彩礼金额。

　　●重点整治薄养厚葬和封建迷信行为。针对不履行孝道义务、丧事时间过长、花费过大等问题，在大力弘扬孝道文化的同时，加大对违规修建“活人墓”“家族墓”等行为的查处力度。此外，我市还将严厉打击婚葬事宜中的封建迷信活动，倡导科学、文明、健康的婚丧新风。

　　●聚焦人情攀比现象进行整治。针对婚丧喜庆事宜中人情礼金名目繁多、数额过高的问题，我市将加强宣传教育，引导群众树立正确的人情观，同时加强对“无事酒”等敛财行为的监管和查处。

　　●加强对移风易俗推进机制的监督和管理。针对部分县区、乡镇(街道)重视不够、措施不力等问题，我市将加强督导检查，推动各地建立健全移风易俗工作机制，确保工作落到实处。

　　●充分发挥党员干部的引领作用，要求党员干部带头落实婚俗改革、殡葬改革方面的法律法规和政策规定，以身作则，树立良好风尚。对违反规定的党员干部，我市将依法依规进行严肃处理。

　　●加强对殡葬服务机构运行管理的监督和管理。针对殡仪馆、公墓等服务机构存在的流程不规范、违规收费等问题，我市将加强监管力度，规范服务行为，保障群众合法权益。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 岳丽 刘盛）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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