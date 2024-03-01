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瞄准文娱消费新需求 即兴喜剧走进青春伊滨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.20 08:48

演员与观众合照

　　“粉色娇嫩，你如今几岁了？”近日，在伊滨区一家小剧场内，舞台上的演员爆出电视剧《甄嬛传》里的台词，令观众瞬间笑作一团。

　　以上一幕发生在由伊滨区主办的公益活动“青春喜剧欢乐季”第四场演出的现场，多名演员为现场近300名观众献上2小时的即兴喜剧表演，台下不断爆发出夸张的笑声和热烈的掌声，足见节目的精彩。

　　近年来，《一年一度喜剧大赛》等综艺节目热播和部分“喜剧人”在互联网上走红，让不少喜剧厂牌开始探索从线上走向线下，在许多城市的商业街区扎根并日渐火爆，洛阳也不例外。

　　“即兴喜剧表演因互动性强备受年轻人喜爱，与伊滨区的契合程度很高。”活动相关负责人介绍，伊滨区是洛阳的高校聚集区之一，洛阳师范学院、洛阳职业技术学院等均坐落于此，全区拥有约10万名大学生，他们是整个伊滨的青春活力源泉。

　　为了带动大学生，提升区域内人气，伊滨区积极引进年轻业态，注重青年型文化类消费产品供应，以及年轻化消费类产品品牌打造。从年初至今，该区不仅举办了薛之谦演唱会等备受年轻人欢迎的大型活动，还联合洛阳日报社，通过洛阳帷幕戏剧，首次将即兴喜剧引进洛阳，推出5场“青春喜剧欢乐季”演出，为大学生和周边居民送上实打实的福利。

　　洛阳师范学院大二学生时玉茹就是该活动的受益者之一，她已经在该剧场观看了两次即兴喜剧表演。“通过微信群预约，一分钱不花就能享受快乐，没想到在洛阳读书福利这么好！”她说，此前她并不了解即兴喜剧，这一公益活动不仅让她了解到类似小剧场的新业态，更丰富了她的大学生活。

　　伊滨区居民郜女士携家人和朋友前来，也对活动赞不绝口。“之前在外地看过即兴喜剧表演，还以为洛阳没有类似剧场，没想到洛阳不仅有，而且还是免费的，真是惊喜！”郜女士说，希望类似剧场能够保留下来并常态化演出，她一定会多多“捧场”。

　　伊滨区文旅部门相关负责人表示，该公益活动是对全区青年群体喜好的一次“摸排”，自推出以来，安排了即兴喜剧、脱口秀、相声等多种适合剧场形式的表演，为伊滨区引入文旅新业态打下良好基础。下一步，该区将从重大文旅项目谋划、文旅商业街区打造、承办大型文化演出3个方向入手，提升活力、聚集人气，让青年群体在伊滨区收获快乐生活。(洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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