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市政协召开汉魏故城遗址博物馆展陈方案专题协商会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.11 08:33

　　昨日，市政协召开汉魏故城遗址博物馆展陈方案专题协商会。市政协主席孙延文参加会议并讲话。

　　会议听取汉魏故城遗址博物馆展陈方案汇报，与会文保领域专家学者、市政协委员、网络媒体从业者代表等围绕博物馆展陈理念、表达方式、文物选取、持续运营等深入协商讨论，积极建言献策。

　　孙延文强调，建设汉魏故城遗址博物馆，是国家“十四五”文化保护传承利用重点项目，是洛阳加快打造五大都城遗址博物馆群的重点工作。要充分参考吸纳大家的意见建议，加快优化完善展陈方案，站在高水平打造国家级博物馆的高度考量展陈和叙事，以汉魏历史、汉魏都城、汉魏人文为重点，充分彰显汉魏时期和汉魏洛阳城对中国历史和世界发展的深远影响，充分展现汉魏时期河洛文化对中华文明传承发展的重大贡献。要强化实物支撑，突出文物主体地位，场景适度配合，以物说史、以物释史、以物证史，深挖文物背后的历史人文，以文物彰显厚重历史。要创新展陈方式和表达方式，处理好历史文物与历史人物的关系，聚焦汉魏都城、汉魏人文等重点，突出洛阳特色，做到见城见史、见人见事，引导观众在与历史的对话中增强历史自觉、坚定文化自信。要坚持运营前置，积极引入运营主体，参与文创、研学等业态发展，不断提升博物馆公共服务效能和可持续运营能力，完善服务设施，加强统筹协调，倒排时间节点，确保打造一座高品质国家级博物馆。

　　魏险峰、余杰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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