创新发力！牡丹在洛阳加速开出“新花样”

红的、绿的、黄的，布的、瓷的、铜的，吃的、用的、看的……在近日召开的洛阳市牡丹产品暨消费品产品创新工作推进会上，千姿百态的款款牡丹创新产品齐齐亮相，映射出洛阳牡丹特色产业的别样春天。

红的、绿的、黄的，布的、瓷的、铜的，吃的、用的、看的……

在近日召开的洛阳市牡丹产品暨消费品产品创新工作推进会上，千姿百态的款款牡丹创新产品齐齐亮相，映射出洛阳牡丹特色产业的别样春天。

乘美丽经济东风，洛阳宝芳生物科技有限公司与省科学院联合开发牡丹花水、牡丹精油、牡丹籽油、牡丹根皮提取物等产品，并与花西子、珀莱雅、阿芙等知名品牌达成合作。其新近开发的高端牡丹冷制皂，锚定高端市场，售价超百元仍供不应求，成为洛阳市中原美谷建设的明星产品。

迎文旅热潮而上，洛阳城市礼物研究有限公司充分整合洛阳文化旅游特色资源，已围绕牡丹文化开发系列文创50余款。企业推出的牡丹气泡水、牡丹蛋糕、大唐冻糕等，一经上市便受到广泛关注，相关产品在今年牡丹文化节期间销售同比增长三成。