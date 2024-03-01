警方提醒：这种植物，种一株就违法！

近日，洛阳市公安局涧西分局部署开展打击非法种植毒品原植物违法犯罪工作。

近日，洛阳市公安局涧西分局部署开展打击非法种植毒品原植物违法犯罪工作。

近日发布的《涧西区关于依法严厉打击非法种植毒品原植物违法犯罪行为的通告》明确：严禁任何单位和个人非法种植罂粟、大麻等毒品原植物；严禁任何单位和个人非法买卖、运输、携带、持有未经灭活的罂粟等毒品原植物种子或者幼苗；严禁任何单位和个人非法运输、买卖、储存、使用罂粟壳；严禁包庇、纵容非法种植罂粟等毒品原植物违法犯罪人员。

据介绍，对非法种植罂粟、大麻等毒品原植物，非法买卖、运输、携带、持有未经灭活的罂粟等毒品原植物种子或者幼苗等行为，公安机关将依法严厉打击。对构成犯罪的，按照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条、三百五十二条之规定依法追究刑事责任；不构成犯罪的，按照《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十一条予以行政处罚。凡主动上交非法持有的罂粟等毒品原植物种子或在其成熟前自行铲除的，可以依法从轻、减轻或免于处罚。

对检举揭发非法种植罂粟等毒品原植物违法犯罪行为的，警方将根据相关规定给予奖励并严格保密。对打击报复检举人员、证人和禁种铲毒工作人员者，公安机关将依法严惩。

举报电话：110（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）