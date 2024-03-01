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东方红新能源汽车管理系统获国家平台认可
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.27 18:42

　　近日，中国一拖集团有限公司接到新能源汽车国家监测与管理平台签发的报告：经检测，中国一拖新能源汽车管理系统符合GB/T32960-2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》的要求，予以认可。这也意味着，中国一拖具备按照国家标准传输车辆数据的能力，进军新能源汽车赛道再添强劲支撑。

　　据悉，工信部严格新能源汽车生产企业及产品准入管理，由原来的三年一审改为每年监测审核，要求新能源汽车生产企业实施计算机信息化管理，至少应建立产品可追溯性信息管理系统，应对发动机、车载能源系统/燃料电池系统、驱动电机、整车控制器等关键零部件总成，以及整车配置、出厂检测数据等进行可追溯性信息管理。

　　中国一拖此次通过的远程服务与管理系统，安装在中国一拖特专车分公司生产的东方红新能源汽车上。通过车辆上的GPS定位，可全方位实时检测车辆的状态，包括上电、当前档位、时速、位置、开启大灯、熄火等，并无缝衔接传输到新能源汽车监控平台，误差在2秒以内。

　　智能化是新能源车的核心竞争力，也是新能源车发展的重点方向之一。近年，抢抓新能源产业风口，中国一拖特专车分公司积极进军新能源汽车领域，先后研制生产纯电动洗扫车、多功能抑尘车、垃圾车等系列纯电动环卫车系列产品，以及纯电动工程车、纯电动物流车、电动叉车等产品，市场订单供不应求。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 倪虹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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