退休人员如何变更社保卡发卡银行？洛阳市社保经办机构回复

“请问我母亲要变更社保卡发卡银行为中国银行应该怎么做？”6日，市民王先生在洛阳网“百姓呼声”平台咨询这一问题。

“请问我母亲要变更社保卡发卡银行为中国银行应该怎么做？”6日，市民王先生在洛阳网“百姓呼声”平台咨询这一问题。

就此问题，记者咨询了我市社保业务经办机构。市社保卡管理中心相关负责人表示，变更社保卡发卡银行，首先需要办理社保卡补换卡业务。若王先生的母亲在洛阳，须由她本人携带有效身份证原件到中国银行的社保卡经办服务网点办理新的社保卡并同时激活金融账户。

社保卡经办服务网点可通过“洛阳社保卡”微信公众号查询。具体查询方法为：

1.搜索并进入“洛阳社保卡”公众号。

2.点击“综合查询”。

3.点击“社保卡网点”。

4.输入银行名称进行搜索。

办理社保卡后，需将新卡银行账号报单位(无单位的灵活就业人员需至办理退休的社保大厅)办理社保待遇发放账户变更业务，也可以网上办理。

网上变更社保待遇发放账户的操作步骤为：

1.通过手机应用市场或扫描二维码下载“河南社保”App。

2.注册并登录本人账号。

3.点击最下方的“服务”。

4.在“申报”栏点击“待遇社发信息维护”，完成本人人脸认证。

5.逐一选择需要修改的险种类型。

6.点击“修改”。

7.选择发放方式“社保卡发放”。

8.点击“下一步”。

9.点击“确定”和“保存”即可。

若王先生的母亲在外地，无法前往网点办理社保卡补换卡业务，可通过微信或支付宝搜索“河南社会保障卡”，线上申请办理中国银行社保卡，收到社保卡后再到当地中国银行网点激活社保卡金融功能。激活后，将新卡银行账号报单位，或通过网上申请变更社保待遇发放账户。

该负责人提醒，持卡人一旦办理了新的社保卡，无论其是否已经激活新卡的金融功能，原先领取待遇的旧社保卡都将自动转变为储蓄卡。因此，持卡人在激活新卡的金融功能后，应尽快办理社保待遇发放账户的变更手续，以免影响待遇的正常领取。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 段亚甜）