18日，市长徐衣显主持召开专题会议研究保交房、城中村改造等工作，强调要深入贯彻落实党中央、国务院部署要求，践行以人民为中心的发展思想，坚持摸清底数、分类处置、用足政策、府院联动等，扎实推进保交房、城中村改造等工作，不断促进房地产市场健康稳定发展。 徐衣显主持召开专题会议研究保交房、城中村改造等工作

摸清底数分类施策全力做好保交房工作

精准谋划善作善成高效推进城中村改造 18日，市长徐衣显主持召开专题会议研究保交房、城中村改造等工作，强调要深入贯彻落实党中央、国务院部署要求，践行以人民为中心的发展思想，坚持摸清底数、分类处置、用足政策、府院联动等，扎实推进保交房、城中村改造等工作，不断促进房地产市场健康稳定发展。 会议传达学习了全国切实做好保交房工作视频会议精神，听取了保交房、城中村改造等工作开展情况，研究部署下步工作。徐衣显强调，保交房和城中村改造关系人民群众切身利益和经济社会发展大局，是重要政治任务和重大民生工程。各级各部门要深化思想认识，深入学习贯彻习近平总书记关于住房工作的重要指示批示精神，深刻认识房地产工作的人民性、政治性，提高政治站位、扛实政治责任、拿出过硬举措，扎实做好保交房和城中村改造工作，切实保障人民群众安居乐业。要建立长效机制，迅速成立保交房工作领导小组，建立工作专班，加强统筹协调，按照“一楼一专班”“一楼一方案”原则，压实县区政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实摸清底数，加快手续办理，加大配套建设，紧盯节点、倒排工期、强力攻坚，高效推进保交房各项工作。要强化多措并举，按照市场化法治化原则分类施策，充分发挥房地产融资协调机制、再贷款政策等作用，持续优化府院联动机制，推动符合“白名单”条件的项目“应进尽进”“应贷尽贷”，完善企业自救、资产变现、承接续建等方式，“以需定购”消化库存，依法处置闲置存量土地，依法启动追缴、清算、重组、破产等方式，确保项目竣工交付。要稳步推进改造，坚持资金统筹、安置优先，认真对照上级要求，梳理项目轻重缓急，结合各区实际台账推进，“一对一”研究改造方案，抓紧做好可研、申报、授信等工作，确保项目顺利审批；坚持精打细算、量力而行，做到总体能平衡、全周期可持续，真正把城中村改造工作好事办好、实事办实。要全力提振信心，加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，完善“市场+保障”的住房供应体系。进一步探索“以旧换新”模式，以及房票、奖补、公积金等相关措施，充分释放改善性需求，激发市场消费潜力，推动房地产市场健康平稳发展。 张玉杰、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)