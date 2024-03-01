洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显主持召开专题会议研究保交房、城中村改造等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.19 15:41

徐衣显主持召开专题会议研究保交房、城中村改造等工作
摸清底数分类施策全力做好保交房工作
精准谋划善作善成高效推进城中村改造

　　18日，市长徐衣显主持召开专题会议研究保交房、城中村改造等工作，强调要深入贯彻落实党中央、国务院部署要求，践行以人民为中心的发展思想，坚持摸清底数、分类处置、用足政策、府院联动等，扎实推进保交房、城中村改造等工作，不断促进房地产市场健康稳定发展。

　　会议传达学习了全国切实做好保交房工作视频会议精神，听取了保交房、城中村改造等工作开展情况，研究部署下步工作。徐衣显强调，保交房和城中村改造关系人民群众切身利益和经济社会发展大局，是重要政治任务和重大民生工程。各级各部门要深化思想认识，深入学习贯彻习近平总书记关于住房工作的重要指示批示精神，深刻认识房地产工作的人民性、政治性，提高政治站位、扛实政治责任、拿出过硬举措，扎实做好保交房和城中村改造工作，切实保障人民群众安居乐业。要建立长效机制，迅速成立保交房工作领导小组，建立工作专班，加强统筹协调，按照“一楼一专班”“一楼一方案”原则，压实县区政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实摸清底数，加快手续办理，加大配套建设，紧盯节点、倒排工期、强力攻坚，高效推进保交房各项工作。要强化多措并举，按照市场化法治化原则分类施策，充分发挥房地产融资协调机制、再贷款政策等作用，持续优化府院联动机制，推动符合“白名单”条件的项目“应进尽进”“应贷尽贷”，完善企业自救、资产变现、承接续建等方式，“以需定购”消化库存，依法处置闲置存量土地，依法启动追缴、清算、重组、破产等方式，确保项目竣工交付。要稳步推进改造，坚持资金统筹、安置优先，认真对照上级要求，梳理项目轻重缓急，结合各区实际台账推进，“一对一”研究改造方案，抓紧做好可研、申报、授信等工作，确保项目顺利审批；坚持精打细算、量力而行，做到总体能平衡、全周期可持续，真正把城中村改造工作好事办好、实事办实。要全力提振信心，加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，完善“市场+保障”的住房供应体系。进一步探索“以旧换新”模式，以及房票、奖补、公积金等相关措施，充分释放改善性需求，激发市场消费潜力，推动房地产市场健康平稳发展。

　　张玉杰、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
        “嗨呀，我到处打听，原来你真在这儿……”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)伊滨院区神经...
  • ·闹钟响后，适当赖床更健康
  • ·药物也可能引起“帕金森”？
  • ·颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳：一座没有围墙的博物馆
  • 洛阳市委科技委第一次会议召开
  • 生态美景 宜居洛城【组图】
  • 国网新源洛宁抽水蓄能电站项目建设正酣
  • 孟津区城关镇：碾馔又飘香 农民喜增收...
  • 新事新办 新郎骑“三蹦子”接亲
  • 徐衣显与新奥能源控股总裁刘建锋举行...
  • 雷暴大风、阵雨、雷阵雨！洛阳最新天...
  • 洛阳市区首家“智慧灯条”菜鸟驿站投用
  • 今日洛阳高温天气持续 注意防暑降温
    		•
    百姓呼声
    临时停车位超时，顶格处罚200元不妥
    景华路长安路口22号街坊夜晚施工扰民
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    白马寺

    结果了

    河洛古城景观

    古法陶艺
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605